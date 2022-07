Ha nem sikerül a felvételi: önkéntes katonákat vár a Magyar Honvédség

Továbbra is várja az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezőket a Magyar Honvédség – hívta fel a figyelmet a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (KIKNYP) parancsnokhelyettese csütörtökön az MTI-nek adott interjúban. Durgó Tamás kiemelte, ez a katonai szolgálati forma azok számára is jó lehetőség, akiknek idén nem sikerült a felsőoktatási felvételi: egyéves szolgálattal akár 64 plusz pontot is szerezhetnek a jövő évi felvételire.