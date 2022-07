Kiszáradt a Tarna folyó

Először az Eger Hírek közölte, hogy szerdára az utolsó csepp víz is eltűnt a folyóból.

Ökológiai katasztrófa, amihez fogható kevés van. Szívszorító látni a tanácstalanul álló gólyákat, gémeket, más madarakat, vadállatokat, nézik, hova tűnt az utolsó korty vizük

– mondta a portálnak a folyó partján lévő kápolnai Macskaárvaház vezetője, Bóday Pál. Hozzátette azt is, hogy a térség civiljei és önkormányzatai vizsgálatot indítottak az ügyben, mert arra gyanakodtak, hogy illegális vízkivételezés járulhatott hozzá a folyó kiszáradásához.

Azt az utolsó vizet emelték ki az elkövetők, amely nemcsak halak élőhelye volt, hanem sok ezer élőlény utolsó mentsvára a kínzó szomjúság közepette

– tette hozzá Bóday Pál.

Az Eger Hírek arra is emlékeztetett, hogy a Tarna Magyarország egyik legnagyobb vízhozamú folyója, és a – szintén kiszáradás közelében álló – Zagyva folyó legfontosabb mellékfolyója, tehát nem csak egy kis patak.

Megvan a „tettes”, legálisan szivattyúzott

A portál nem sokkal később arról számolt be, hogy az említett vizsgálatban bizonyítékot találtak arra, hogy az Egyed László vezette debrői Tóth Borászat szívhatta ki a vizet, meg is találták az ehhez használt eszközöket, valamint egy gátat is.

Az Egri Hírek kérdésére válaszolva Egyed László azt mondta: évtizedek óta érvényes vízkivételi engedéllyel rendelkeznek, ezért cáfolja azt, hogy „ellopták” volna a Tarna vizét. Azt is hozzátette, hogy az utóbbi években nem volt gond a vízvételezésekből, de most más a helyzet. Ugyanakkor a vállalkozásukhoz szükség volt a vízre.

A vállalkozásunk léte forog kockán. Neves hazai szőlészeti és borászati üzemeknek készítünk szőlőoltványt, amelyet öntöznünk kell, de lassan már nincs hozzá elegendő víz

– mondta, hozzátéve, hogy szerinte „az aszály miatt nem azt kell hibáztatni, aki túlélni próbál”.

Magyarországon kellene tartani a vizet, így lehetne megoldani

Nemrég Lévai Ferenc, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Mahal) elnöke beszélt arról az InfoRádiónak, hogy az aszálykárokat azáltal lehetne csökkenteni, ha gondoskodnának arról, hogy az országon átfolyó víz és a csapadékvíz Magyarországon maradjon.

A Mahal elnöke kifejtette, hogy azonnal rendbe kellene tenni az öntözőhálózatokat, valamint vízvisszatartóvá kéne tenni a belvízelvezető hálózatokat, mert most „öt perc alatt elfolyik a beléjük kerülő víz”. Ezenkívül segíthetne a helyzeten a föliszaposodott vízügyi tározók, valamint a 40-100 éves halastavak mielőbbi kikotrása, rendbetétele.

Ki kellene kotornunk körülbelül 100 millió köbméternyi iszapot, és akkor lenne helye 100 millió köbméter víznek

– fogalmazott ez utóbbival kapcsolatban Lévai Ferenc.