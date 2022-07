Több generáció innovatív ötletére is számít a Design Terminal

Egyetemistáktól az 50 pluszos korosztályig tart azoknak az innovátoroknak a sora, akik belevágnának egy vállalkozásba. Van, aki még a felsőoktatásból hozott lendületével újítana meg egy iparágat, és olyan is, akivel a vállalkozásfejlesztési képzések elfeledtetik, hogy az idősek ötleteire gyakran már nem számít a társadalom.

A Design Terminal Közép-Európa vezető innovációs ügynöksége. Tizenkét országban több mint 200 innovációs programmal segítettek már több mint 2000 mentoráltat. A programok széles skálán mozognak: igaz ez az iparági bontásra, arra, hogy milyen területeket érintenek pontosan a jelentkezők által hozott ötletek és a korosztályos megoszlásra is.

Bár az innovációs ökoszisztéma említésekor alapvetően egy ambíciózus, lendületes, a legmodernebb technológiákkal képben lévő fiatalra asszociálunk, a valóságban máshol is érdemes keresni az eredeti ötleteket. Publikációk egész sora szól például arról, hogy az 50 pluszos generációnak kétszer akkora esélye van a sikeres üzlet felépítésére, mint a 20 éves korosztálynak. A Design Terminal egyik kiemelt missziója pedig pontosan ez: vállalkozásfejlesztésben segíteni minden generációt.

Egyetemisták a hazai agráriumért

A Design Terminal az agrárium területén is segíti az egyetemistákat és vállalkozókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai partnereként, méghozzá évente egy inkubációs program és egy kizárólag egyetemistáknak szóló ötletverseny során is. Utóbbi esetében nem csak az agrár szakos hallgatókat igyekeznek megszólítani a szektor számára.

A vajdasági Dronteh 2021-ban jelentkezett az inkubációs programra. A csapat tagjai egyébként egyetemisták. A szerb szabályozások miatt már a magyarországi engedélyezésnél korábban el tudták kezdeni permetező drónjuk fejlesztését. A KITE Zrt. meglátta bennük a potenciált, és azóta már közös projekt keretében – anyagilag és eszközökkel is – segítik őket. Sőt, a csapat a mezőgazdasági nagyvállalat termelőinek és partnereinek területein is végezhet kísérleteket és beállításokat. Ezek a partnerek márpedig később akár ügyfelekké is válhatnak a Dronteh számára.

„Idősen már senkinek sem kellek?”

De vajon csak ez a generáció képes újításokat hozni a mindennapjainkba? Különleges kezdeményezés, kuriózum az innovációs piacon az idén indított Vállalkozz 50+ program, amely – ahogyan az a nevéből sejthető – egy új korosztállyal kezdett el számolni a magyar ökoszisztémában. Arra a mértékű sikerre és lelkesedésre azonban még a Design Terminal sem számított, ami ezt a programot övezte. Az 50 év feletti generáció irigylésre méltó ambícióval vetette bele magát a vállalkozásfejlesztésbe. Volt, aki már meglévő üzlettel jelentkezett, és olyan is, aki ötletéhez kereste a szükséges muníciót.

A programba 11 vállalkozót válogattak be a szervezők a több mint 86 jelentkező közül. Az érdeklődés szinte a fiatalabb generáció lendületét is felülmúlta. Az ötletek széles skálán mozogtak: együtt dolgozott az intenzív két és fél hónap alatt kutyasütiket forgalmazó, kulturális ügynökséget alapítani kívánó és mozgó szabóságot üzemeltető vállalkozó is.

Ágoston Tibor Pál korábban iskolaigazgatóként és gépészmérnökként is dolgozott. Most a kiterjesztett valóság gépiparba való bevezetését tűzte ki célul maga elé, a programba már prototípussal érkezett, hogy a vállalatirányítás és a marketing területén szerezzen új tudást. „A képzés előtt azt éreztem, hogy már senkinek sem kellek, idős, így felesleges is vagyok – meséli a kezdeti motivációit. – A programban azt éreztem, hogy végre az én ötletemet is figyelembe veszik, és nem a na megint mit talált ki az öreg hozzáállással fogadnak. A képzések alatt elfelejtettem, hány éves vagyok, a családom pedig újra felnéz rám.”

Startupok a világ minden tájáról

A fiatal, üzlettel még nem rendelkező jelentkezőkön és az idősebb, egészen másfajta vállalkozói közegben szocializálódott innovátorokon kívül a Design Terminal több lehetőséggel várja a klasszikus értelemben vett startup alapítókat is. A zászlóshajó Mentorprogram évi két szemeszterébe nemzetközi csapatok is bekapcsolódhatnak a magyarokon kívül, a lényeg, hogy a jelentkezők már rendelkezzenek prototípussal, és ötletüknek legyen széles körű társadalmi hatása.

A legutóbbi szemeszterben olyan megoldásokat hoztak a startupok a világ minden tájáról, mint az integrált megoldással földrengéseket előre jelezni tudó Astrotectonic Lengyelországból, a kisbabákat káros zajoktól védő sapkákat gyártó Little Snooze Svédországból vagy éppen honfitársaink, a Refilamer csapata, akik a műanyag hulladékot 3D nyomtató filamentként hasznosítják újra, sőt online piacteret is üzemeltetnek az eladásra szánt filamentnek. A Mentorprogram csapatainak korosztályos megoszlása változó, de a Refilamer alapítói egyébként szintén egyetemisták.

Ne habozzon, aki jelentkezne!

Az innovációs programok természetesen ősszel is folytatódnak, a Design Terminal most is számít minden generáció formabontó, világmegváltó ötletére. Az agrárstartupoknak negyedik alkalommal indul el az inkubációs program, melyre augusztus 7-ig várják a jelentkezéseket. A Vállalkozz 50+ új, őszi szemeszterére július 25-től lehet jelentkezni. A Mentorprogram toborzása már javában zajlik: augusztus 7-ig regisztrálhatnak a startupok a világ minden tájáról.