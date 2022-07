Ha a kormány lemondaná az augusztus 20-i tűzijátékot, azzal nem spórolna meg semmit, mivel az ahhoz szükséges pirotechnikai eszközöket már megvették, és az előkészítési folyamat is elindult már hónapokkal ezelőtt – derül ki a Tények riportjából.

Az Index is megírta: több város is úgy határozott, az államalapítás ünnepén nem tart tűzijátékot, arra hivatkozva, hogy a mostani nehéz gazdasági helyzetben, amikor az infláció miatt az árak elszállóban vannak, a tűzijáték árát fontosabb dolgokra is lehetne költeni. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere csütörtökön arról írt: ha rajta múlna, nem lenne tűzijáték, de mint jelezte, nincs beleszólása abba, hogy a kormány mit tervez és mennyiből a fővárosban.

A tűzijátékot szervező Nuvu Kft. üzemeltetési és logisztikai vezetője a Tényeknek azt mondta: az augusztus 20-i tűzijátékot egy hónappal előtte lefújni drágább lenne, mint ha megtartanák. Felhívta a figyelmet arra, hogy az idei tűzijáték tervezését már 2022 elején elkezdték, a termékek pedig folyamatosan érkeznek a gyártóktól. Ezek kifejezetten erre az eseményre lettek gyártva – jelezte Kovács Zoltán.

A kormány már régen kifizette a tűzijátékot, és az előkészületek is jelentős anyagi forrást igényeltek – tudta meg a Tények.

Kvázi ott vagyunk, hogy megyünk Budapestre, a telepítést kell véghez vinnünk. A tűzijáték nagyon nagy része már készen van, hogy úgy mondjam

– tette hozzá Kovács Zoltán.

A kormány korábban azt ígérte, hogy idén „Európa legnagyobb tűzijátékával” készül az ünnepre, amely bemutatja az ezeréves magyar állam történelmének jelentős momentumait, a nemzeti identitás fontosabb elemeit. A tűzijáték során uszályokról és pontonokról mintegy 40 ezer pirotechnikai eszközt lőnek majd fel 4,3 kilométer hosszan a Margit híd és a Petőfi híd között – írta meg korábban az MTI.

(Borítókép: Tűzijáték a Duna felett Budapesten az államalapítás ünnepén, Szent István napján 2021. augusztus 20-án. Fotó: Lakatos Péter / MTI)