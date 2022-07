Újabb város mondta le az augusztusi tűzijátékot

Veresegyház Város Önkormányzata is lemondta az augusztus 20-i tűzijátékot, közölte közösségi oldalán Cserháti Ferenc alpolgármester.

A nehéz gazdasági helyzetre hivatkozva a magyar városok sorra jelentették be, hogy lefújják a tűzijátékot, arra hivatkozva, hogy annak árát fontosabb dolgokra is lehetne költeni. Salgótarján, Siófok, Szentes, Pécs és Miskolc után Veresegyház is beállt a sorba.

Tisztelt Veresegyháziak! Kedves Veresiek! Veresegyház Város Önkormányzata nevében tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy az augusztus 20-i tűzijáték megtartását lemondtuk! Az ünnepi program is jelentősen változik, erről rövidesen külön tájékoztatást adunk!

– jelentette be a Facebookon Cserháti Ferenc.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, nettó 1,3 milliárd forint, vagyis bruttó 1,65 milliárd forint az idei augusztus 20-i fővárosi tűzijáték rakétáinak beszerzési ára. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) közlése szerint mindez megegyezik a tavalyi tűzijáték árával. A tűzijáték idei elhalasztása miatt később egy petíció is indult, melyet a Szabad a Hang indított.

A jelek szerint Budapesten nem marad el a tűzijáték, ugyanis a kormány semmit nem spórolna, ha lefújná az eseményt.