Akkora az aszály, hogy kiszáradhat a Velencei-tó

Egyre súlyosabb helyzetet okoz a tavaknál, folyóknál a Magyarországon is pusztító aszály – erről beszélt Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője az InfoRádiónak.

A szakértő kifejtette, hogy egyre kevesebb a víz a Balatonban, a Velencei-tóban, a Tiszában és a Dunában, a kisebb tavak és patakok közül pedig több már most teljesen kiszáradt, miközben a közeljövőben még nem várható számottevő csapadék sem.

Siklós Gabriella szerint a Balatonnál egyelőre még nincs komoly gond: a vízállás alacsony ugyan, de nem szélsőségesen. Az átlag vízállás jelenleg 86 centiméter körüli, ami az előző év azonos időszakában mértnél ugyan 20 centivel alacsonyabb,

de az elmúlt 100 évben már több tucat alkalommal megesett, hogy ennél is kevesebb víz volt a nyár közepén a Balatonban.

A szezon végén, szeptember 1-jén 76-80 centis átlag vízállásra számítanak a szakemberek, ami a 2003-ban mért, 23 centiméteres negatív rekordhoz képest még akár magasnak mondható – jegyezte meg az interjúban OVF szóvivője.

Veszélyben a Velencei-tó

Ennél rosszabb a helyzet a Velencei-tónál, az ugyanis már eleve alacsonyabb vízszintről indította az évet a Balatonhoz képest. Ennek az volt az oka, hogy a tavalyi nagy esők jelentős részben elkerülték a – a Balatonéhoz képest lényegesen kisebb – vízgyűjtő területét. Hozzátette: a Velencei-tó jellegét tekintve „sztyepptó”,

azok pedig nagy átlagban száz évente teljesen ki is száradnak – de most még lehet bízni abban, a velencei-tóval ez idén nem fog megtörténni.

A szóvivő szerint a Velencei-tó jelenlegi átlag vízállása 67-68 centiméter körül van, ami alig több, mint a valaha mért legalacsonyabb vízállás, az 1949-ben regisztrált 63 centiméter.

Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a Velencei-tó érdekében sarkalatos lenne a Zámolyi- és Pátkai-víztározók kotrása, hogyha éppen csapadék érkezik, legyen hová betárolni. Arról nem is beszélve, hogy a két tározó üledéke káros anyaggal ~ főként foszforral – van tele, és emiatt a víz nagyon hamar algásodik, vagyis nem jó beleengedni a Velencei-tóba.

A Tisza is apad, negatív rekordokat döntöget

Elmondta ezen kívül azt is, hogy a Tisza vízállása is távol van az ideálistól. Jelenleg Szolnok környékén áll a legalacsonyabban a víz, ott az utóbbi napokban már megdőlt a valaha mért minimum vízállás. Ugyanerre jó esély van a folyó felső szakaszán is több helyütt, így például Kiskörénél – ismertette.

Korlátozzák a szivattyúzást is

Siklós Gabriella arról is beszámolt, hogy az aszály miatt a gazdák vízkivételi kérései is megszaporodtak a Tiszánál az utóbbi időben. Ezért szerda reggel óta már az Országos Műszaki Irányító Törzs, az Országos Vízügyi Főigazgatóság védelmi szervezete külön koordinálja a felmerülő igényeket. Figyelembe kell venni ugyanis a Tisza alacsony vízállását, mert utánpótlásra egyelőre nem lehet számítani – fejtette ki.

A szóvivő végül arról is beszámolt, hogy a Duna vízállásba is nagyon alacsony, de ott egyelőre ez még nem jelent problémát. Ráadásul az elkövetkezendő napokban viszont várható némi csapadék a vízgyűjtő területein, így akár még kicsit emelkedhet is majd a vízszint.

