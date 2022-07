Cikkünk frissül!

18:55

A „bulikocsi” a híd közepén van, hamarosan kezdődnek a felszólalások. A hídon a megszokott piknikhangulat alakult ki. Helyszíni tudósítónk elmondta, hogy a szervezők összegyűjtik a jelenlévők történeteit, és este nyolc órakor ki fognak adni egy újságot, amelyben olvashatóak lesznek a történetek.

11 Galéria: Átadták az Erzsébet hidat a tüntetőknek, piknikhangulat van Fotó: Szabó Réka / Index

18:40

Gyülekeznek az emberek a tüntetésre az Erzsébet hídnál, amelyet ezúttal is a Magyar Kétfarkú Kutya Párt szervezett. A forgalmat teljesen lezárták a hídon, így az egész a tüntetőké. Az Index élőben közvetít a helyszínről, amelyet a közösségi oldalunkon tudnak követni.

Az esemény szervezői a demonstrációval kívánnak tiltakozni a kata átalakítása ellen, melyet a kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes július 11-én, héfőn nyújtott be a parlament elé és másnap, kedden meg is szavazták a képviselők. Egy héttel a dokumentum benyújtása után Novák Katalin köztársasági elnök alá is írta a módosítást.

A módosítás már a benyújtás pillanatában nagy felháborodást váltott ki, kedden pedig hídlezárásba torkollt a törvénymódosítás elleni tüntetés.

(Borítókép: Szabó Réka / Index)