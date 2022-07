Így csökkenthető évi több ezer forinttal a rezsi

A kormány múlt héten jelentette be, hogy változtat a rezsicsökkentés 2013 óta fennálló rendszerén, azóta már ismertek a rendelet részletszabályai is. Az Index kalkulátort készített, amellyel könnyen kiszámolható, hogyan fog változni a rezsije. A családok többsége számol, praktikák után kutat, hogy minél előnyösebben jöjjön majd ki ebből a helyzetből. A napi.hu-n megjelent írásban a bankkártyát használók tájékozódhatnak a lehetőségeikről.

Az MKB és a Magyar Bankholding ügyfeleinek az Én Postám hitelkártya nyújthat nagy segítséget, amelynél a posta fizikai kártyaelfogadó helyein és online vásárlás után 5 százalék, havi maximum 2500 forint pénzvisszatérítést biztosít a bank, ez a kedvezmény a rezsicsekkekre is érvényes, így 50 ezer forintnyi villany- és gázszámlából 2500 forintot visszakaphatnak az ügyfelek.



A legjobban most azok járnak, akik régi MKB-s ügyfelek, hiszen ők korábban Energia Plusz hitelkártyát igényeltek. Az NKM Energia Zrt. számára indított csoportos beszedésekre az ilyen számláról 10 százalékos visszatérítést folyósít a bank. Az MKB viszont ennek a kártyának az értékesítését 2020 tavaszán, a Covid-járvány idején felfüggesztette.

A hitelintézetek többsége 1 százalékos visszatérítést ad, ha az ügyfél hitelkártyával egyenlíti ki a rezsit. Ekkora a visszatérítés mértéke a CIB-nél, az OTP-nél, a Raiffeisennél, az UniCreditnél és a Magyar Bankholdingnál is, ha nem postai hitelkártyát használunk, és sárga csekket fizetünk be. Általában havi vagy éves limit is biztosított a visszatérítésekre, ami többnyire 30-50 ezer forint, vagy egy hónapra 2500-4000 forint közé esik – írja a napi.hu

A K&H-nál ugyancsak 1 százalékos a jelenlegi visszatérítés, és léteznek ugyan olyan termékcsoportok, amelyekre nagyobb arányú visszafizetés jár, de a rezsi nincs ezek között. Az Ersténél vannak olyan hitelkártyák, amelyek bizonyos üzletkategóriákban a vásárlásokra magasabb, akár 4 százalékos visszatérítést is fizetnek, a választható költések között azonban nincs ott a rezsi, arra csak 1 százalékos kedvezményt kaphatunk.

Okos kártyahasználattal lefaraghatunk a kiadásainkból

Érdemes odafigyelni a hitelkártya okos használatára, mert ha kamatozni kezd a kártyán felhalmozott tartozás, akkor nem éri meg az 1 százalékos kedvezmények miatt így rendezni a rezsit. A Magyar Nemzeti Bank májusban közölt adatai szerint a bankok 19,22 százalékos átlagos kamatot számolnak fel a hitelkártyáknál. A kamatfizetés úgy kerülhető el, ha az ügyfél az elszámolási időszakban kizárólag vásárlásra veszi igénybe a kártyáját. A készpénzfelvétel mindig kamatozik már az első naptól. A kamatmentesség másik fontos feltétele, hogy az elszámolási időszakban felhalmozott tartozást a megadott határidőre az utolsó fillérig fizesse vissza az ügyfél. Amennyiben ez nem így történik, a hitel kamatozni kezd. Ha azonban pontosan törlesztünk, kamatmentesen használhatjuk a bank pénzét az adott hónapban.

A hitelkártyának egyéb költségei is vannak: az egyik a magas kártyadíj. Ez prémium kártyáknál akár több tízezer forint is lehet. Emellett adott a zárlati díj, amit havonta vonnak le a bankok, ez általában néhány száz forintnyi kiadás számunkra. Ezeket a költségeket is fedezhetik az évi 30-50 ezer forintos visszatérítések. Ezek azonban nem sokat, de egy évi félmillió forintos rezsiszámlából legalább 5 ezer forintot azért visszajuttatnak a kártyabirtokosoknak.

