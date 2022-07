Újabb katatüntetés kezdődött a Hősök terén

A tüntetés délelőtt fél 12-kor kezdődött, a tüntetők azt kifogásolták, hogy ők is kikerültek a katatörvény hatálya alól. Barta Judit autóvezetés-oktató, a tiltakozás egyik szervezője azt mondta, hogy körülbelül 400 autósoktató van Magyarországon,

és mintegy háromnegyedük adózott eddig a kata segítségével.

„Körülbelül háromnegyedük autósiskoláknak számláz, az autósiskola pedig a tanulónak. A maradék vagy magának a tanulónak számláz, vagy kft.-vel, bt.-vel rendelkezik” – mondta a Magyar Hangnak.

Barta Judit azt is hozzátette, hogy az adóváltozás szerint közvetve még a jogosítványok megszerzésének árával is növekedni fog, körülbelül 30 százalékkal.

Így sem olcsó a jogosítvány, ezután luxus lesz

– vélekedett.

Korábban a járművezetést oktató szakoktatók szervezete, a Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete is jelezte, hogy a kormányhoz fordulnak az autóvezetés-oktatókat is érintő adóváltozás miatt. Huszti László, a szervezet elnöke akkor azt mondta: jelenleg a következő szóba jöhető adózási forma az átalányadózás

AZ VISZONT A MOSTANI SZABÁLYOZÁSOK SZERINT A GYAKORLATBAN AZT JELENTI, HOGY TÖBB MINT A NÉGYSZERESÉRE EMELKEDNE AZ ADÓTEHER A KATÁSHOZ KÉPEST.

Barta Judit szerint a céljuk az, hogy az autósoktatók ugyanúgy bekerülhessenek az átalányadó nyolcvanszázalékos költséghányadába, mint az összes többi olyan vállalkozó, aki a saját autójával dolgozik a személyszállításban, fuvarozásban. Amennyiben ezzel dolgozhatnának, akkor az átalányadót már ki tudnák gazdálkodni az autóvezetés-oktatók – tette hozzá. Végezetül arra is utalt, hogy az autósoktatóknak azért is lenne szükségük a segítségre, mert az üzemanyagköltségek már most, a benzinárstop mellett is magasak, ráadásul az autók szervizelése is egyre drágább lett.

Péntek este lesz egy ennél is nagyobb katademonstráció, ugyanis a Kétfarkú Kutyák arra készülnek, hogy ismét elfoglalják az Erzsébet hidat.