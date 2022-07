Elsősorban gazdasági szempontból feszül egymásnak két világ, és ebben egyfajta tömbösödés mentén új szereplők is megjelennek – ezt mondta Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a Kibeszélőben. A szakértő szerint az elkövetkező hónapok döntik el, hogy a jelenlegi helyzet marad-e. Arról is beszélt, hogy a mostani állapot gazdasági szempontból nem jó, de jobb annál, mintha újabb országok lépnének be a háborús konfliktusba fegyverrel.

Rejtett konfliktusok, rejtett fegyveres konfliktusok elképzelhetőek, de a gazdasági rész lesz a meghatározó az egész bolygóra kiterjedően. A fegyveres konfliktus részben Oroszország és Ukrajna között fog zajlani, és kisebb részkonfliktusok lehetnek a Közel-Keleten

– fogalmazott Tarjányi Péter, hozzátéve: ez nem világháború, de mivel az egész bolygóra kiterjed a háború hatása, ez egy világkonfliktus.

Kibeszélő Tarjányi Péter

Ukrajna nem tudna nyugati segítség nélkül ilyen szinten ellenállni az orosz hadseregnek Tarjányi Péter szerint.

Ha ez a fegyverszállítási segítség nem működne, akkor Ukrajna elvesztette volna ezt a háborút. Az elmúlt 30 évben a nyugati társadalmak hozzászoktak ahhoz, hogy nem kell annyit költeni a hadseregekre, és a fegyvergyártási kapacitásokat is jócskán leépítették

– fogalmazott a szakértő, aki úgy véli, az uniós szankciók egy része eredményre vezetett, hiszen ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy Oroszország nem jut utánpótláshoz korszerű haditechnikai eszközökből.

Ez nem a XXI. század háborúja. Haditechnikai eszközök tekintetében Oroszország a '60-as, '70-es évek technológiáját használja sok területen

– hangsúlyozta.

A Kibeszélőből kiderül:

Meghatározó-e Putyin szerepe az orosz–ukrán háborúban?

Milyen szerepe lehet Törökországnak a háborús helyzetben?

Mennyi ideig tarthat a háború?

