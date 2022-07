Gion Gábor: A magyarokra hárult a keresztény Európa védelme

Pontban délben vette kezdetét Hunyadi János szobránál az a rendezvény, amelyen Gion Gábor is részt vett. A stratégiai tervezésért és humánpolitikáért felelős államtitkár felidézte az 566 évvel ezelőtti csatát, amelyben Hunyadi János és Kapisztrán János seregei győzedelmeskedtek a többszörös túlerőben lévő II. Mehmed török szultán hadai felett, és ennek köszönhetően évtizedekre feltartóztatták a török sereg térnyerését – írja az MTI.

Ez a nap nem csupán a nemzetnek, hanem a keresztény Európának, a mai keresztény világnak is az emléknapja

– szögezte le. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy miközben a 100 ezres török sereg elindult Magyarország felé, itt belviszályok nehezítették a helyzetet, az összefogás minimális volt.

A helyzet súlyosságát jól mutatja az is, hogy III. Kallixtusz pápa isteni segítségért könyörgő aranybullát adott ki az ütközet előtt, amelyben elrendelte a déli harangszót, „mintegy könyörgésként a török támadás visszaverésére”. A déli harangszót később összekapcsolták a nándorfehérvári diadallal, s a győzelem után „a hálaadás harangszava lett”. Később a pápa a győzelem hírének napját, augusztus 6-át, az Úr színeváltozása ünnepet fő ünneppé nyilvánította – magyarázta.

Gion Gábor szerint Európa nem vette komolyan a fenyegetést a nándorfehérvári diadalt megelőzően, ezért nem nyújtott segítő kezet. Ugyanúgy a magyarokra hárult a keresztény Európa védelme, mint ahogy mostanában is – tette hozzá.

Gion Gábor szerint az egykori védők példaértékű magatartást tanúsítottak, amelyre azóta is felnézhetünk akár itthon, akár Európa-szerte. Magyarország napjainkban is fontos szerepet tölt be Európa határainak védelmében, hiszen fokozódik a menekültválság, és egyre súlyosabb az illegális migrációs helyzet is.

A migrációs veszélyt is Magyarország ismerte fel, és a magyar kormány minden erejével azon dolgozik, hogy megállítsa az illegális bevándorlást: megvédjük keresztény értékeinket

– nyomatékosította, kiemelve, hogy Magyarországra a jövőben sem érkezhetnek illegális bevándorlók.

Ahogy őseink tették 1456-ban, most is jó példával kell elöl járni és megvédeni a határokat

– jelentette ki Gion Gábor, hozzátéve, hogy szerencsére elődeink 566 évvel ezelőtt tanúsított hősies magatartásához jó szívvel fordulhatunk iránymutatásért.