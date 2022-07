Tarnai Richárd főispán: Nincs valós szándék a királyság visszaállítására

Tarnai Richárdot nem érdeklik azok a kritikák, amelyeket olyanokat fogalmaznak meg, akik korábban simán rábólintottak a közigazgatási rendszer kommunisták általi szétverésére és a tanácsrendszerre. A Pest megyei kormánymegbízott rámutatott arra, hogy korábban senkinek nem volt arról tudomása, hogy mit is takar ez a titulus.

Az főispáni megnevezés tartalmi változással nem fog járni. Feladatuk továbbra is az állami szolgáltatások minél magasabb szintű megszervezése lesz az adott közigazgatási egységben.

„Hazánk a náci megszállástól 1990-ig megszállt ország volt, ez idő alatt pedig minden történelmi kontinuitást igyekeztek megtörni. Most pedig, szuverén országként visszatérünk a hagyományainkhoz és jól működő közigazgatást építünk” – hangsúlyozta a Mandinernek adott interjúban Tarnai Richárd, aki szerint azért cseng furcsán a mostani elnevezés, mert 1945 után a kommunisták szétverték a közigazgatást és a magyar államot, majd átneveztek mindent.

Pest megye főispánja szerint ennek a kormányzati döntésnek az a lényege, hogy vissza kell térni a gyökerekhez, az eredethez, a természetes dolgokhoz.

Tarnai szerint most hasonló a helyzet ahhoz, amikor 1990-ben az Antall-kormány visszaállította a koronás címert a nemzeti jelképeink közé. Sokan ezt természetesnek vették, de akadt olyan is, aki micisapkának gúnyolta a nemzeti ereklyét. A főispán szerint, ahogy a rendszerváltás hajnalán, úgy most sincs valós szándék a királyság visszaállítására.

(Borítókép: Tarnai Richárd. Fotó: Illyés Tibor / MTI)