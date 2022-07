Kiadták a riasztást, két medvét is láttak Pest megyében

Magyarországon egyre többször bukkannak fel medvék az emberek lakóhelyéhez közel, ebből kifolyólag megszaporodtak a medveriasztások a környéken élők biztonsága érdekében.

Ezekben a felhívásokban mindig hangsúlyozzák, hogy aki medvét lát, az legyen nagyon óvatos és körültekintő, nehogy tragédiába torkolljon a találkozás. Ugyanezzel a kéréssel fordult a lakossághoz most Kisnémedi község önkormányzata:

Figyelem! Lakossági jelzés alapján a váchartyáni temető felső részén vélhetően két medvét, egy nagyobb testűt és egy kisebbet láttak Vácduka irányába elhaladni a búzatáblában. Kérjük a lakosság fokozott elővigyázatosságát a külterületi részeken, erdőkben!

– olvasható a Facebookon megjelent közleményben.

Tusnádon most Hosszú Katinka volt férje, Shane Tusup is összefutott egy medvével, erről videót is készített a követőinek.

Oké, a neve határozottan nem Micimackó volt. És a kilenc életemből egyet biztosan elvesztettem. A medve nem játék. Mindenki legyen óvatos, amikor ezeket a gyönyörű lényeket látja

– írta a bejegyzés mellé az amerikai edző.