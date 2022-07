Gyurcsány Ferenc szerint Orbán Viktor szombati beszéde „náci szöveg” volt

Vasárnap ér véget a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, elterjedtebb nevén Tusványos. A rendezvénysorozatot az elmúlt években a Fidesz–KDNP egyre inkább arra használta, hogy kinyilatkozásokat tegyen a politikai célokról. Az eseményen jelen van a kormánypárti kemény mag és meghatározó közéleti szereplők, a csúcspont pedig egyértelműen a miniszterelnöki beszéd, ahol Orbán Viktor évről évre lefekteti, vagy ráerősít a fundamentumokra.

Idén a kormányfő előadásának gerincét öt kihíváscsomag részletezése adta. Erről itt írt az Index bővebben>>>

Több erős kijelentést is tett a miniszterelnök, rögtön a beszéd elején lenarkósozta azokat a demonstrálókat, akik a budapesti csomópontokat elfoglalták a katatörvény rapid módosítása miatt az elmúlt napokban, majd a migrációs fejezetnél elhangzott szavai (amit a kihíváscsomag második pontjaként kezelnek) verték ki a biztosítékot sokaknál.

Orbán szerint ez már a poszt-Nyugat

A miniszterelnök szerint mára a Nyugat kettévált, „az egyik fele olyan világ, ahol európai és Európán kívüli népek élnek együtt. Ezek az országok többé nem nemzetek, hanem népek konglomerátuma, azt is mondhatnám, hogy ez már nem a Nyugat, hanem a poszt-Nyugat. (...) 2050 körül be is következik a végső demográfiai váltás, a kontinens azon részén a nagyvárosokban 50 százalék fölé emelkedik a nem európai származású emberek aránya.”

Hangsúlyozta, Európa két fele között csata zajlik, „mi tettünk egy ajánlatot a poszt-Nyugatnak arról, hogy hagyjuk békén egymást, mindenki maga dönthessen arról, hogy kivel kíván élni, de ezt visszautasították, és továbbra is harcot folytatnak Közép-Európa ellen, azzal a céllal, hogy olyanná tegyenek bennünket, mint ők.”

Mint folytatta, „ezek a derék emberek ott, Nyugaton, poszt-Nyugaton nem kelhetnek fel minden reggel úgy. És nem mérgezhetik meg a napjaikat, sőt az egész életüket azzal a gondolattal, hogy minden elveszett. Nem akarjuk éjjel-nappal szembesíteni őket ezzel. Mi csak azt kérjük, hogy ők ne akarják ránk kényszeríteni azt a sorsot, amit mi nem sorsnak, hanem végzetnek látunk egy nemzet számára.”

Úgy véli, az internacionalista baloldalnak van egy csele, mégpedig az, hogy az az állításuk, hogy Európában eleve kevert fajú népek élnek. (Ezen okfejtés a cikkünkbe ágyazott, Orbán Viktor hivatalos oldalán közzétett videóban 22:03-tól hallható.)

Ez egy történelmi és szemantikai szemfényvesztés, mert összekever különböző dolgokat. Ugyanis van az a világ, ahol az európai népek összekeverednek az Európán kívülről érkezőkkel – na, az kevert fajú világ. És vagyunk mi, ahol Európán belül élő népek keverednek össze egymással, mozognak, munkát vállalnak, meg átköltöznek. Ezért például a Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak, hanem egész egyszerűen a saját európai otthonában élő népeknek vagyunk a keveréke. Amikor szerencsés a csillagok állása, ezek a népek egy ilyen hungaropannon mártásban össze is olvadnak, egy sajátos európai kultúrát hozva létre. Egymással hajlandóak vagyunk keveredni, nem akarunk kevert fajúvá válni. Ezért harcoltunk Nándorfehérvárnál, ezért állítottuk meg a törököt Bécsnél, ezért állították meg a franciák az arabokat.

Gyurcsány és Hadházy szerint ez már náci fajelmélet

A Tusványoson mondott beszéd több politikusból is heves reakciókat váltott ki. Gyurcsány Ferenc DK-elnök vasárnap azt írta közösségi oldalán,

Orbán Magyarország tragédiája. Belehalunk, ha így marad. Páriák leszünk. Erkölcstelen nemzet. Senkik a valakik földjén. Tegnapi náci szövege kiír bennünket a becsületes népek világából. Magyarok vagyunk. Szeretjük magyarságunkat, ez természetes közege életünknek. De vérem nem különb más ember vérénél. Földem a Teremtő földje, ki szeret minden embert. Ember nem ura embernek. Ki ura és nem szolgája akar lenni népének, az nem vezetőnk, hanem ellenfelünk. Aki vele tart, a semmibe megy. Mi készüljünk egy másik útra.

Hasonló állásponton van Hadházy Ákos is. A független országgyűlési képviselő meggyőződése, hogy a kormány szándékosan dobott be egy kommunikációs gumicsontot, hogy erről beszéljünk, ne az energiaár-emelésről.

Ennek ellenére ki kell mondani: A »Mi nem vagyunk kevert fajúak« mondat épeszű ember száját nem hagyhatja el. 2022-ben fajelméletről beszélni: ocsmány, undorító, megengedhetetlen! Különösen egy olyan országban, ahol ennek kapcsán megöltek, kitelepítettek, elüldöztek embereket... Mindazonáltal arra kérek mindenkit, ennek az embernek erre a kijelentésére több szót ne vesztegessünk, mert ő pontosan azt szeretné, ha erről menne a vita a brutális áremelések helyett.

Karácsony Gergely főpolgármester szintén reagált Orbán Viktor fajkeveredésről szóló eszmefuttatására, mégpedig József Attila A Dunánál című versének egy részletével:

Török, tatár, tót, román kavarog e szívben, mely e multnak már adósa szelíd jövővel – mai magyarok!

Korábban ebben a cikkünkben gyűjtöttük össze az ellenzéki pártok és politikusok véleményét a kormányfő friss gondolatairól.

