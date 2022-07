Egymásnak esett az ellenzék Terézvárosban

Mielőtt a terézvárosi képviselők nyári szabadságra mentek volna, az MSZP VI. kerületi szervezete bedobott egy hangzatos vádat, amellyel tovább élezte a városvezetés és a párt között feszülő, hosszú múltra visszatekintő konfliktust. Azt írták, hogy Soproni Tamás polgármester felrúgta a helyi városvezetői koalíciót, mégpedig azzal, hogy telefonon felhívta a terézvárosi MSZP frakcióvezetőjét, és azzal fenyegetőzött,

ha nem zárják ki Bálint Györgyöt a frakcióból, a koalíciós megállapodás szerinti helyeink elvételéről hoz be javaslatot, és eléri, hogy a többség ezt megszavazza.

Annyi biztos, hogy az utolsó testületi ülésen a polgármesteri vezetés valóban leváltotta az MSZP külsős delegáltjait.

A Fidesz frakcióvezetője, Lindmayer Viktor azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy (az MSZP állításával szemben) nem az összes külsős szocialista delegáltat hívták vissza, csak kettőt, miközben a MSZP a tanácsnoki pozícióját és egy felügyelőbizottsági tagságát is megtarthatta. Úgy fogalmazott:

polgármester úr egy nagyon furcsa kettős játékot játszik, próbál lavírozni, de ha kell, odaüt az MSZP-nek.

Bálint György még egykori pártján belül is meglehetősen vitatott személyiség, aki ellen az MSZP etikai vizsgálatot indított, miután a bíróság kimondta, hogy a képviselő rosszhiszeműen járt el, amikor az önkormányzat és a kerületi MSZP-elnök, Hatvani Csaba közti jogvitába úgy akart beavatkozni, hogy azzal 14 millió forinttal károsította volna meg Terézváros önkormányzatát.

(Hatvani Csaba korábbi szocialista alpolgármestert az Andrássy úton és környékén értékesített önkormányzati ingatlanok hűtlen kezelése miatt még 2018-ban marasztalta el a bíróság.)

Amint arról az Index is beszámolt, Bálint György még az eljárás lezárása előtt kilépett a pártból, egyéni körzetben szerzett mandátumát azonban független képviselőként megtartotta, és maradt a terézvárosi önkormányzat szocialista frakciójában.

Kint tágasabb

Bálint korábban a józsefvárosi kínai piac üzemeltetője volt, de képviselővé választása után a közgyűléseken is az ottani normák szerint kommunikált, ez pedig senkinek nem tetszett. Stílusa már több mint egy évtizede élezi a feszültséget közte és Soproni Tamás közt is. Az öntörvényű politikus korábban azzal vétette észre magát, hogy rendőröket vesztegetett meg, máskor saját családja által is lakott társasháznak szavazott meg önkormányzati lépcsőház-felújítást. A helyzetből adódóan már több mint két éve se kiköpni, se lenyelni nem képes a VI. kerületi önkormányzat a testület „feketepéterét”.

A kerület polgármestere a koalíció felrúgásának MSZP-s vádjára válaszul lapunkkal azt közölte, hogy

a terézvárosi MSZP-t sem én, sem a kerületet irányító pártszövetség többi tagja nem tekinti a koalíció részének. Nem lehet ugyanis a Terézvárost irányító koalíció része az a párt, amely az ellenzékben lévő Fidesszel együtt nem szavazza meg a kerület költségvetését.

Szavai szerint Bálint Györgytől már a pártja is elhatárolódott, kizárólag az MSZP kétes múltú VI. kerületi alapszervezete tűri meg soraiban. A városrész vezetője emlékeztetett, a jogerős bírósági döntések miatt már a többi képviselő is méltatlannak találta a tisztségére és a terézvárosiak képviseletére Bálintot, aki sokszor a hivatali dolgozókat is sértő viselkedésével nehezítette a kerület irányítását, illetve az önkormányzat munkáját.

Lindmayer Viktor ehhez annyit tett hozzá, hogy bár meglehetősen súlyos precedens, ha egy képviselő 14 millió forinttal meg akarja károsítani saját önkormányzatát, e cselekmény arra azonban nem elegendő, hogy méltatlansági eljárás keretében kizárják a képviselő-testületből.

A momentumos polgármester szerint az MSZP terézvárosi szervezete morálisan és erkölcsileg ugyanott tart, mint a 2000-es években, amikor az elhíresült Andrássy úti ingatlanpanamák történtek.

Bálint Györgyöt a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum és a Párbeszéd közösen fel is szólították lemondásra, mert nem akarnak együtt dolgozni olyan politikussal, aki saját érdekét a terézvárosiakénál előrébb helyezi.

(A pandémia idején a Fidesz javaslatára Bálintot a képviselői mandátumán kívül minden önkormányzati pozíciójától megfosztották.)

Az a baj vele, hogy „kutat-matat”

Nincsen nagyon független baloldali média. Akárhol mondtam el a véleményemet, sehol nem hozták le.

Ezzel indokolta lapunknak Bálint György, hogy szerinte miért tűnhet úgy, nincs semmi keresnivalója a testületben. Magát olyan embernek írta le, aki „kutat-matat”, és minden gyanús ügyet felderít. Példaként a Jókai tér felújítását említette, ahol a vagyonkezelő a pályázati pontrendszer megváltoztatásával az 50 millióval drágább ajánlattevőt hozta ki győztesnek. Azt is állította, hogy Terézvárosban összesen csak nyolc térfigyelő kamera működik, ehhez képest 20 millió forintot fordítanak a karbantartásukra. A kényes kérdéseire azonban a polgármestertől nem válaszokat kap, hanem politikai karantént.

A rendőrök megvesztegetésével kapcsolatos peréről már szűkszavúbban beszélt, arra hivatkozva, hogy az ügy minősített adatokat tartalmaz.

Bálint György 2019-ben kezdett politizálni, előtte 28 éven át a józsefvárosi kínai piacot működtette, közben jelentősebb vagyonra és kínai kapcsolatokra tett szert, megtanult kínaiul, és élettársa is kínai. Jelenleg ingatlanjai bérbeadásával foglalkozik. Azt mondja, pénzének egy jelentős részét választókerületére költi, a pandémia idején 32 ezer maszkot hozatott kínai kapcsolatain keresztül (kormányzati repülőgéppel) Kínából, miközben Soproni Tamás polgármesternek semmilyen vagyona nem volt, ezért amikor központi döntéssel megemelték a polgármesteri fizetéseket, ő – más polgármesterekkel ellentétben – nem ajánlotta fel a különbözetet jótékony célra. Arra is célzott, hogy a polgármester Terézvárost a nem épp tehetős politikustársai kifizetőhelyévé alakítja, ezért van szüksége olyan pozíciókra is, amiket az MSZP-től elvesz.

Miután Soproni Tamás rájött, hogy én nem vagyok hajlandó részt venni az ő pénzpazarlásában, hogy olyan emberek jöjjenek ide, akik a bizottságokban nem dolgoznak, persze hogy ellenem fordult.

Bálint György szerint csupán ez az oka annak, hogy őt ki akarják őt szorítani Terézvárosból. A távozását szorgalmazóknak azt üzeni, ő egyre népszerűbb a választókerületében, ezért esze ágában sincs lemondani.

