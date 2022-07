„Palkoviccsal nem jutottunk sehova, úgyhogy ott folytatjuk, ahol abbahagytuk, ők terelték a témát, mi tereljük a forgalmat.” – Ez olvasható a Futárok a KATA-ért nevű Facebook-csoport Jobbágyfelkelés című felhívásában, mely ma 19 órára demonstrációt hirdetett a Margit-híd pesti hídfőjéhez.

Az eseményre már a délutáni órákban 8600-an jelezték érdeklődésüket és közel ezren jelenlétüket is.

19:41



A tömeg átvonul a Parlamenthez, levonulnak a forgalmi sávokról. A menet élén egy koporsót visznek. Azt skandálják, hogy demokráciát!

19:40



A rendőrség egyelőre e két sáv elfoglalását engedi. A villamossávot szabadon hagyják, a villamosok közlekedhetnek egyelőre, közölte a helyszínről az Index tudósítója.

19:35

A Pestről Budára vezető oldalt elfoglalták a demonstrálók. Közben több járókelő, kerékpáros és biciklis is a demonstrálók között próbál átjutni a Margitsziget irányában.

19:30



Munkatársunk körülbelül háromszázra teszi a tüntetők számát. Az egyik futárnál egy megafon van, amit a Kutya Párttól kölcsönöztek, a beszédében szót ejt a rezsicsökkentésről, az augusztus 20-i tűzijátékól, és persze a demonstráció fő üzenetéről a katatörvény módosításáról.

19:28



A tüntetők elfoglalják a Buda felé tartó másik forgalmi sávot is a Margit hídon, tudósítónk élőben kapcsol az Index közösségi oldalán és mutatja a fejleményeket:

19:26



A BKK is felkészült az esetleges lezárásra, forgalom felügyelet feliratú pólóban áll a munkatársuk a sínek között. Már nagyjából 150-en vannak a demonstrálók.

19:20



Lassan megvan a létszám, a tüntetők elfoglalták a Margit híd budai oldala felé haladó külső forgalmi sávot, jelentette tudósítónk a helyszínről.

19:17



A legfrissebb fejlemények – élőben:





19:11

Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke portálunknak a helyszínről elmondta, bár ő nem katás, de a pártnak három olyan munkavállalója van, akiket érint a törvénymódosítás. Mint közölte, nem számít arra, hogy elviszik a rendőrök, kizárólag csak „budapesti műkedvelőként” van jelen – semmi közük a rendezvényhez.

19:08

Élő közvetítésünk a helyszínről:

19:00

40-50 demonstráló gyülekezik, egyelőre a járdán állnak.

18:42



Három BRFK kisbusz hajtott át Pestről a budai oldalra. Tudósítónk szerint ha elkezdődik a demonstráció ott zár majd a rendőrség.

18:33



Nagy erőkkel van jelen a rendőrség a Margit híd és annak közelében. Az Index tudósítója szerint több, úgynevezett kamerás autójuk is megjelent a a demonstráció miatt, az egyik a Margitsziget bejáratához parkolt le.

Amint arról korábban beszámoltunk, Palkovics László technológiai és ipari miniszter csütörtök délután fogadta azokat a futárokat, aki még a hétfő esti tüntetésen mentek oda az épp vacsorázó tárcavezetőhöz. A minisztériumi rögtönzött megbeszélésen azonban kéréseiket elutasították.

A Kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) múlt heti módosítása több ezer kis- és mikrovállalkozót – köztük több száz fiatal futárt – hozott nehéz helyzetbe, azzal, hogy szeptember elsejétől csak főállású egyéni vállalkozóként katázhat. Az adónem alá tartozó vállalkozóknak csak lakossági ügyfelektől lehet bevételük, vállalkozástól vagy jogi személytől nem. A megváltoztatott törvény értelmében a kedvezményes adózás bevételi határa évi 12 millióról 18 millió forintra nő, ez azonban nem jelenti az alanyi adómentességi határ emelését is. Az adó havi szinten 50 ezer forint lesz, bejelentkezni rá augusztus 1-jétől lehet.

A törvénymódosításról július 12-én szavazott a parlament; ennek hírére még aznap délelőtt felháborodott demonstrálók gyűltek össze a Margit-hídon, azt skandálták, hogy "Ne szavazd meg!" majd lezárták a forgalom elől. A spontán tüntetésen ellenzéki politikusok is feltűntek, a rendőrség azonban az eseményt be nem jelentett gyűlésnek minősítette és több résztvevőt is megbírságolt, a Kétfarkú Kutya Párt társelnökét, Ferencváros alpolgármesterét, Döme Zsuzsát megbilincselve a rendőr-kapitányságra szállították.

(Borítókép: Szabó Réka / Index)