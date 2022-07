Kiszáradt Budapest utolsó mocsara

Korábban már írtunk róla, hogy a Rákosmentén található Merzse-mocsarat, Budapest egyetlen mocsaras élőhelyét a kiszáradás fenyegeti. Most bekövetkezett, amitől a kerület vezetése jogosan tartott: kiszáradt az utolsó fővárosi mocsár is.

A Magyarországon pusztító szárazság óriási káoszt okozott a mezőgazdaságban, az ágazat évente többmilliárdos kárt szenved, emellett munkaerőhiány lépett fel a gyümölcs- és zöldségtermesztésnél, miközben több területen is ellehetetlenült a munka a vízhiány miatt.

A hazánkban tomboló aszály miatt több folyónk is kiszáradt: egy csepp víz sem maradt a Bódva folyóban, a Tarna folyó is erre a sorsra jutott, és a Velencei-tó is komoly veszélybe került.

Az aszály miatt a várt kukorica- és napraforgótermés legalább 50 százaléka is odaveszhet. A jobbára csapadékmentes tél után tavasszal sem voltunk elkényeztetve az égi áldást illetően. Az extrém időjárási körülmények között a dinnyeszezon csúcsidőszaka is rövidebbre sikerült, mint a korábbi években.

A helyzet fontosságára Novák Katalin is felhívta a figyelmet a Facebook-oldalán, ahol az Úrhoz fohászkodott némi csapadékért.

