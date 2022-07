Újabb törvény készül, Lázár János szerint új világot teremt

Közösségi oldalán osztott meg egy részletet friss rádióinterjújából Lázár János építési és beruházási miniszter, aki többek közt arról is beszélt, milyen beruházásokat kell támogatnia az államnak.

Lázár János elárulta: készül egy új, állami beruházások rendjéről szóló törvény is, amely a tervek szerint január elsejétől „teljesen új világot teremt Magyarországon” az állami, önkormányzati közcélú beruházások tekintetében.

Új beszerzési rendszerben, új pályáztatási rendszerben, új tervezési rendszerben és új elszámolási rendszerben gondolkodunk. Új pénzügyi-gazdasági viszonyokat fogunk teremteni, tiszta vizet öntünk a pohárba. Sokkal átláthatóbb, sokkal egyszerűbb, az állam érdekeit sokkal jobban védő rendszer fog születni

– hangsúlyozta Lázár János, aki elmondta: a legfontosabb, hogy az államnak olyan beruházásokat kell most és a jövőben is támogatnia, amelyek a társadalom javát szolgálják és gazdasági növekedést is jelentenek.

A miniszter hozzátette, az állami beruházásoknál számára prioritás a pontosabb és precízebb előkészítés, a hatékonyságnövelés és a közérdek jobb védelme.

Ez alatt azt értem, hogy jobban meg kell tervezni, hogy hol építünk iskolát, mekkora iskolát vagy uszodát építünk, milyen közinfrastruktúrákat hozunk létre

– fűzte hozzá a politikus.

