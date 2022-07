Szijjártó Péter koncepciós perhez hasonlította az unió gázcsökkentésről szóló döntését

Mint arról korábban beszámoltunk, az uniós tagállamok elfogadták a gázfelhasználás 15 százalékos csökkentésére vonatkozó javaslatot,

annyi engedménnyel, hogy alapvetően csak önkéntes alapon működne, és csak ellátási vészhelyzet esetén válna kötelező érvényűvé.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a döntés után élőben jelentkezett be Brüsszelből, ahol egy sajtótájékoztatón kommentálta a történteket. Mint mondta, komoly vita zajlott, és leginkább egy koncepciós perhez hasonlított, a dpa német hírügynökség ugyanis már a döntés előtt beszámolt arról, hogy a javaslatot az uniós tagállamok elfogadták.

Előre megírták az ítéletet, az eljárást meg színházasdiból eljátszották

– kommentálta Szijjártó Péter.

Kiemelte, hogy egyedül Magyarország szavazott nemmel, ennek oka, hogy a javaslat teljes egészében figyelmen kívül hagyja a magyar emberek érdekeit.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az önkéntes alapú csökkentéssel semmi probléma nem lenne, az viszont nagyon nagy gond, hogy a rendeletben szerepel az is, hogy az Európai Bizottság vagy öt tagállam kezdeményezésére az uniós tanács uniós riasztási helyzetet vezethet be az energiaellátás területén, és ilyen döntés esetén a tagállamoknak kötelezően csökkenteniük kell 15 százalékkal a földgázfogyasztást. Kiderült az is, hogy a 15 százalékos csökkentést az elmúlt öt év átlagához képest kell elérni.

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy az európai alapszerződések továbbra is érvényesek, ezek értelmében a nemzeti energiamix nemzeti tagállami hatáskörbe tartozik, azaz azt, hogy miből mennyit használ saját lakossága ellátására, kizárólag a tagállam döntheti el.

„Ezek alapján a jogi megalapozottsága minimum kétséges a mostani rendeletnek” – jelentette ki Szijjártó Péter. Hozzátette:

ez egy megalapozatlan, hasznavehetetlen, végrehajthatatlan, nemzeti érdekeket figyelmen kívül hagyó, pusztán kommunikációs célokat szolgáló, egyes nyugat-európai politikusok hitelességét megmenteni szolgáló javaslat.

Orbán Viktor miniszterelnök kedd délután Facebook-oldalán reagált. A kormányfő rövid bejegyzésében azt írta:

Aggasztó hírek Brüsszelből. Mai döntésével Brüsszel újabb lépést tett a háborús gazdaság irányába. Bonyolult idők jönnek, de egy biztos: Magyarországon a rezsicsökkentés marad!

(Borítókép: Szijjártó Péter / Facebook)