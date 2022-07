Wolt: Nem maradhatnak katások a futárok, másik adózási formát kell választaniuk

Szakértőkkel való egyeztetés után kiderült, az új jogszabályi keretek és az ezekből adódó problémák miatt nem oldható meg az, hogy a futárok megtartsák a katás adózási formát – tájékoztatta a Wolt a futárpartnereit. A cég azonban egy másik lehetőséget is felkínált, amellyel megtartható a rugalmasság és a szabadság, és még akár jobban is járhatnak a futárok.

A két héttel ezelőtt végbement katás törvénymódosításnak a futárok is áldozatul estek, akik emiatt gyakran feltűntek a demonstrációkon is. Hétfőn például épp a Futárok a KATA-ért nevű Facebook-közösség szervezett tüntetést a Margit hídra.

A futároknak küldött tájékoztatóból kiderült, hogy a Wolton keresztül szállító futárok legalább 80 százaléka viszonylag alacsony óraszámban dolgozik, tehát a legtöbben főállás mellett vagy alkalmi jelleggel szállítanak. Az új katás adózás azonban csak a főállású egyéni vállalkozóknak lesz elérhető, így a jelenleg aktív, Wolton keresztül szállító futárok döntő többsége számára megszűnik a katázás szeptember elsejétől.

A cég kifejtette, hogy az új katatörvény nem biztosít lehetőséget az áfás számlát igénylő megrendelések kiszállítására, ami így nem összeegyeztethető a Wolt egy jelentős számú megrendelést érintő szolgáltatásával, valamint technikailag sem megvalósítható, mivel egy esetlegesen felmerülő hiba is hatalmas kockázattal jár. Mint írják, egy félreszámlázás vagy rossz helyre kerülő manuális kompenzáció vagy jóváírás is már a katás adózási forma akár 2 éves felfüggesztésével járhat.

Az új jogszabály értelmében a cég azokat az egyéb díjakat, kompenzációkat vagy bónuszokat sem fizetheti ki a futároknak, amelyeket a nagy értékű, súlyú vagy méretű rendelések szállításáért vagy olyan, a cégen és a futárokon kívül álló hibákért kapnak, mint az extra várakozás vagy a távolság. Ezek kifizetése azért nem lehetséges, mert a futárok ilyen esetben nem magán-, hanem jogi személyeknek, azaz cégeknek számláznak.

A Wolt azonban két olyan további adózási formáról is tájékoztat, amellyel a futároknak lehetőségük van egy másik egyéni vállalkozói formában is megtartani a rugalmasságot és a szabadságot, így sokan még akár jobban is járhatnak. Ez az személyi jövedelemadó (szja) szerinti és az átalányadózás szerinti adózási forma.

Az szja szerinti adózási forma könyvelési szempontból bonyolultabb, mivel nagyon részletes dokumentációt igényelnek a költségek és a bevételek is, illetve extra osztalékadót is kell fizetniük a futároknak az szja és a járulékok mellett. Ezek alapján ez a legkevésbé alkalmas és ajánlott adózási forma a Wolt futár partnereinek.

Az átalányadózás a katához hasonlóan adóforma, amelyet nemcsak a főállású egyéni vállalkozó, de a diák, nyugdíjas vagy a főállás mellett szállító Wolt futár is választhat. Ez a lehetőség azonban nagyobb adóterhekkel is járhat, és a könyvelési költségek is megugorhatnak. Azonban még így is az átalányadózás jelenti a legkisebb tehernövekedést, hiszen ebben a formában marad meg a legtöbb lehetőségünk a felmerülő extra költségek enyhítésére.

A lehetőségek és kockázatok felmérése, valamint az egyéni vállalkozók számára fennmaradó, választható adónemek áttekintése után eljutottunk arra a pontra ebben a hosszú üzenetben, ahol kijelenthető, hogy a Wolton keresztül szállító egyéni vállalkozó partnerek számára az egyetlen élhető és hosszú távon működőképes forma az átalányadózásra történő átállás – írja a cég a futárpartnereinek küldött levelében, amelyet egy olvasónk juttatott el szerkesztőségünknek.

A Wolt egy ismertető anyagot is készített a partnereinek, amelyben részletesen tájékoztatnak az újdonságokról és változásokról. Valamint néhány élethelyzetre vonatkozó kalkulációval is készültek, amelyben felvázolják a lehetséges megoldásokat, hogy folytatni tudják a futárok a céggel való közös munkát.

A diákok ezután is két lehetséges csatlakozási forma közül választhatnak. Továbbra is mehetnek iskolaszövetkezeten keresztül és saját egyéni vállalkozással. A jelenleg diákként, katás egyéni vállalkozással woltoznak, azoknak legkésőbb augusztus 31-éig jelezniük kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé és a partnercég felé, hogy átalányadózóként folytatja a munkát.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)