A futárok kitalálták, hogy miként maradhatnak katások?

A két héttel ezelőtt végbement katás törvénymódosításnak a futárok is áldozatul estek, akik emiatt gyakran feltűntek a demonstrációkon is. Hétfőn például épp a Futárok a KATA-ért nevű Facebook-közösség szervezett tüntetést a Margit hídra.

Mindeközben a Mediaworks szerint a nagy futárcégek kidolgoztak egy olyan jogi megoldást, amellyel a munkatársaik a kata megváltoztatása után is használhatnák a konstrukciót. Ennek a lényege az lenne, hogy a futárok jogilag nem a kiszállító céggel, hanem a megrendelő magánszemélyekkel állnának szerződéses kapcsolatban.

Vagyis a szolgáltatásaikkal közvetlenül a lakosságot szolgálnák ki, így pedig – a módosítás szerint – a katás adózás hatálya alatt maradhatnának.

Hogy ez a gyakorlatban kivitelezhető-e egyáltalán – és ha igen, akkor hogyan –, az még nem egyértelmű. A Mediaworks ezzel kapcsolatban megkereste a két legnagyobb futárcéget, a Woltot és a Foodpandát.

A Wolt ügyvezető igazgatója azt mondta: először a futárokat fogják tájékoztatni arról, hogy milyen adózási konstrukciókat dolgoztak ki. Mindeközben a Foodpanda magyarországi ügyvezetője úgy reagált: továbbra is a hatályos jogszabályok, illetve a jogalkotó szándéka szerint kíván működni.

Jelenleg vizsgáljuk a lehetőségeket. Az esetleges változásokról először futárpartnereinkkel fogunk majd kommunikálni, hogy egyéni helyzetük szerint meghozhassák a számukra legjobb döntést

– fogalmazott Juhász István a Magyar Nemzet szerint.

A cég ügyvezetője azt is közölte, hogy a Foodpanda nem vett részt a demonstrációk szervezésében, és a jövőben sem fognak így tenni, de megértik a katás adózók és futáraik „frusztrációját és aggodalmát is a jövővel kapcsolatban”. Hozzátette azt is, hogy a demonstrációk nem okoztak és okoznak fennakadást a Foodpanda kiszállítási szolgáltatásában, sem a fővárosban, sem vidéken.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)