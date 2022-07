Teljesen elektronikus lesz az idei népszámlálás

A népszámlálás hivatalos honlapját két hete indította el a KSH. Azóta egy közleményben külön is megkérték az embereket arra, hogy válaszoljanak majd az egészségi állapotot és a fogyatékossággal való együttélést érintő kérdésekre, mivel ezek az adatok fontos szerepet játszhatnak a jövőbeli fejlesztésekben.

A KSH most a Világgazdaság kérdésére válaszolva közölte, hogy a népszámlálás 26 milliárd forintos költségvetéssel zajlik majd,

és ez lesz az első népszavazás, amelyet teljesen elektronikusan bonyolítanak le.

Ez utóbbival kapcsolatban nemrég Németországban merültek fel aggályok, ugyanis ott egy szoftverhiba miatt torzulhatnak a jelenleg zajló népszámlálás adatai.

A KSH mindemellett azt írta, hogy az elektronikus adatgyűjtés környezetbarát megoldást jelent, és megkönnyíti a feldolgozást is. Így az előzetes eredmények várhatóan 2023 tavaszán érkeznek majd, a részletes adatok publikálása pedig jövő ősszel kezdődhet meg.

Számlálóbiztosok is kellenek, zajlik a toborzás

A hivatal azt is közölte, hogy már toborozzák a számlálóbiztosokat, akikből országos szinten körülbelül 28 ezerre lesz szükség.

A MUNKALEHETŐSÉGRE A POLGÁRMESTERI ÉS A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOKBAN, A JEGYZŐKNÉL LEHET JELENTKEZNI.

Ennek a határideje településenként, a fővárosban pedig kerületenként eltérően alakulhat, ezért az érdeklődők a jegyzőktől tudnak tájékoztatást kérni, a jelentkezési feltételekről pedig a toborzási, valamint az önkormányzati honlapokon, közösségimédia-felületeken lehet tájékozódni. A számlálóbiztosok feladata az lesz, hogy október 17. és november 20. között felkeressék azokat a háztartásokat, ahonnan október 16-ig nem érkezett be online a népszámlálási kérdőív – közölte a KSH a Világgazdasággal.

A konkrét munkavégzést megelőzi szeptemberben egy képzés, amelyben a feladatok ellátásához szükséges minden információt, tudnivalót megoszt a statisztikai hivatal a jelentkezőkkel. A képzést online tartják: egy e-learning-tananyagot kell majd elsajátítaniuk a kérdezőknek, s ennek alapján – szintén internetes formában – vizsgát tenniük.

A biztosok az általuk elvégzett munkáért díjazásban részesülnek.

A kitöltött kérdőívekért, a címek ellenőrzéséért, szükség esetén pontosításáért is kapnak egy meghatározott összeget. Az, hogy mennyit kereshet ezzel a munkával egy számlálóbiztos, a körzet méretétől, a címek számától is függ. A körzetben található háztartások összetétele, nagysága is befolyásolja majd azt, hogy miként alakul a számlálóbiztosok fizetése, a díjtételeket egy kormányrendelet fogja rögzíteni.

Legutóbb 2011-ben tartottak népszámlálást Magyarországon, az adatokat később publikálta a KSH. Eredetileg 2021-ben akarták tartani a következőt, de a koronavírus-járvány miatt halasztani kellett mostanáig.