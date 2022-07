Rácz Zsófia elárulta, mire kérte Navracsics Tibor

Interjút adott a Mandinernek Rácz Zsófia, aki helyettes államtitkársága után most miniszteri biztosként folytatja karrierjét az ötödik Orbán-kormányban. Azt mondta: folytatni fogja korábban megkezdett országjárását, és azon fog fog dolgozni, hogy becsatornázza a fiatalok véleményét a területfejlesztési kérdéseknél.

Rácz Zsófiát 22 évesen, egy törvénymódosításnak is köszönhetően nevezték ki ifjúságpolitikáért felelős helyettes államtitkárrá 2019-ben. Az új Orbán-kormányban azonban más veszi át tőle ezt a tisztséget, ő maga pedig miniszteri biztosként folytatja tovább a Navracsics Tibor által vezetett területfejlesztési minisztériumban.

Az előző két és fél évnyi munkájáról Rácz Zsófia azt mondta: úgy érzi, hogy sikerült „kézzelfogható” eredményeket elérniük az ifjúságpolitika terén, még a koronavírus nehézségei ellenére. „Komoly eredményként értékelem a 25 éven aluliak szja-mentességét, azzal például nagyon sokat dolgoztunk, és több olyan része is volt az intézkedésnek, amibe közvetlenül bevontuk a fiatalokat” – mondta, kitérve arra is, hogy emellett részt vett a KRESZ és a nyelvvizsga díjának visszatérítéséről szóló intézkedés megalkotásában, valamint a különféle ösztöndíjprogramok kidolgozásában is.

Hozzátette azt is, hogy miniszter biztosként sem kerül messzire messzire az ifjúságpolitikától, és hogy Navracsics Tibor kérésére folytatni fogja azt az országjárást és a fiatalokkal való egyeztetést, amelyet elkezdett.

Kezdettől fogva tetszett neki az az országjárás, amit én a kinevezésem pillanatától csináltam, és ő a területfejlesztést is úgy képzeli el, hogy abban megjelenjenek a helyben élő fiatalok igényei. Arra kért, hogy járjam az országot, gyűjtsem be és csatornázzam be a fiatalok véleményét

– fogalmazott Rácz Zsófia, hozzátéve: arra fognak törekedni, hogy a fiatalokat helyben tartsák, „éljenek akár egy megyeszékhelyen vagy éppen egy zsákfaluban”.

Az újdonsült miniszteri biztos arra is kitért az interjúban: „mély víz volt számára az, hogy bő két és fél éve mekkora felhajtás volt a kinevezése miatt”.

A gyakorlatban egészen más volt megéli azt, hogy közszereplőként az ember köteles tűrni az alaptalan és tényeket nem tükröző kritikákat, illetve a rosszindulatú személyeskedést és karaktergyilkosságot. Meg kellett tanulnom kezelni ezt; vagyis gyakorlatilag a mai napig tanulom

– mondta a fiatal politikus.