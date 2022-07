Kilenc év után felébredt a kómából egy magyar nő

Varga Katalint egy jóindulatú agydaganatot eltávolító műtét után támadta meg egy baktérium a kórházban, amelynek következtében teljesen képtelenné vált a cselekvésre és éberkómába került. Ehhez képest most édesanyja szerint valamelyest javult az állapota.

Amikor mondom neki, hogy ha ért, jártassa a száját, így is tesz. Ha azt kérem, csukja be, megteszi [...]. Ki is tudjuk már ültetni, de torna közben elkezdte mozgatni a lábát is egyedül. Apró változások, de rengeteget jelentenek