Visszavonták a Club Aliga környezetvédelmi engedélyét

Az indoklás szerint a környezethasználók (a PRO-MOT HUNGÁRIA Kft. és a Hellnarik Hospitality Kft.) nyilatkozatukban kifejtették, hogy az engedélyben foglalt fejlesztéseket a környezeti hatásvizsgálati eljárásban vizsgáltakhoz képest jelentősen eltérő műszaki tartalommal, moderált beépítési mértékkel, és egyes létesítmények célterületen belüli átpozícionálásával kívánják megvalósítani. Az eredeti ingatlanfejlesztési és üzleti koncepciót a környezethasználók az új preferenciák mentén felülvizsgálták, és a megvalósíthatósági, fenntarthatósági kritériumok miatt azt a végleges döntést hozták, hogy az engedélyben tételesen felsorolt ingatlanokon az eredeti terveket nem valósítják meg – derül ki a határozatból.

Végre megint lehet reménykedni!

– kommentálta a Somogy Megyei Kormányhivatal végzését a Népszavának Bukovszki András, az Aligai Fürdőegyesület elnökhelyettese.

A helyi közösségek érdekeivel szemben semmilyen beruházás nem indulhat el

Az Aligai Fürdőegyesület korábban megtámadta a még áprilisban kiadott környezetvédelmi engedélyt tartalmazó határozatot a Pécsi Törvényszéken, továbbá a helyi civilek komoly segítséget kaptak a parlamentben is, ahol Szabó Rebeka, a Párbeszéd társelnöke, valamint Gurmai Zita MSZP-s és Keresztes László Lóránt LMP-s képviselők is kérdéseket intéztek Lázár János építési és beruházási miniszter felé az Aligaliget-projektről. A tárcavezető erre kijelentette, hogy az állami kiemelt beruházások rendjét felülvizsgálják, míg helyettese, Csepreghy Nándor arról beszélt, hogy a természeti kincsek megóvása nagyon fontos a magyar kormány számára, így egy ősszel benyújtandó törvénnyel előírják majd, hogy csak olyan beruházások valósulhassanak meg a jövőben, amelyek garantálják, hogy a magyar emberek hozzáférhessenek a tavakhoz és más természeti kincsekhez. Csepreghy kiemelte, hogy a balatonaligai beruházás még nem kezdődött el, és azt kérik majd a befektetőktől, hogy bármilyen projektbe is fognak, a helyi közösségek véleményét mindenképp kérjék ki.

A kiemelt beruházássá nyilvánítás azt is lehetővé teszi a fejlesztő cégnek, hogy semmissé tegye az önkormányzattal kötött településrendezési szerződést, mely szerint fenn kellene tartani a parti sétányokat, közparkot és közutat. Éppen ezért a projekt ellenzői azt kérik, hogy a kormány vonja vissza a kiemelt minősítést.

„Lázár János és Csepreghy Nándor parlamenti válaszai alapján most már ebben is bízunk, és reménykedünk, megismerhetjük és véleményezhetjük a majdani terveket, valamint a település visszakapja a közfunkciókat és a közutakat – jegyezte meg Bukovszki András.

Az Aligaliget-beruházás tehát új tervek mentén valósulhat meg, a változtatások után pedig új környezetvédelmi engedélyt kell majd kérvényezni.

A partszakaszra tervezett beruházást rengeteg kritika érte az elmúlt években. Az Index ebben a cikkben számolt be arról, mi váltotta ki a nagy ellenállást. A beépítési koncepciót nemcsak a helyiek, hanem a Balaton környezetét féltők is kifogásolják. A korábbi balatonaligai pártüdülő, a Club Aliga helyén az eredeti tervek szerint egy nagy közösségi tér jött volna létre, az Agora. Itt építettek volna a többi között éttermet, kávézót, bárt, borszaküzletet, szuvenírboltot és hajósszaküzletet is, egészségügyi funkciókkal kiegészítve. A kertmozi épületét teljesen felújították volna, és egy 500 férőhelyes, multifunkcionális szabadtéri kulturális rendezvényhelyszínt álmodtak meg a helyére.

A beruházók egy magaspart feletti, 104 szobás szállodát is akartak a területen, és ez az elképzelés is heves tiltakozásokat váltott ki a helyiekből. A tervezett hotelhez egy 58 apartmanházból álló resort is kapcsolódott volna. A partszakasz nyugati részén további lakóingatlanokat létesítettek volna.