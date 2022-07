Megszólalt Orbán Viktor a csata után: Bonyolult idők jönnek

„Európa nehéz tél elé néz, soha nem látott energiaválság küszöbén áll. Ezért most a legfontosabb feladatunk az, hogy megóvjuk Magyarország energiabiztonságát, és megvédjük a rezsicsökkentést” – közölte Orbán Balázs a Facebook-oldalán.

Csökkentett gázfelhasználás

„Brüsszeli gázcsata után, kormányülés előtt” felütéssel Orbán Viktor hasonlóan szűkszavúan, a közösségi oldalán közölte:

Bonyolult idők jönnek, de egy biztos: Magyarországon a rezsicsökkentés marad!

Az Európai Unió tagállamainak energiaügyekért felelős miniszterei kedden elfogadták az Európai Bizottság gázmegtakarítást célzó javaslatát. Ennek értelmében a tagországoknak a tél folyamán 15 százalékkal kellene csökkenteniük a gázfelhasználást Európa energiaellátása biztonságának növelése érdekében.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatón reagálva közölte: az európai uniós gáztakarékossági rendelet megalapozatlan, végrehajthatatlan és teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a magyar emberek érdekeit, ezért a kormány egyetlen tagállamként nemmel szavazott az elfogadására.

Ez egy megalapozatlan, hasznavehetetlen, végrehajthatatlan és a nemzeti érdekeket teljes mértékben figyelmen kívül hagyó, pusztán kommunikációs célokat szolgáló, egyes nyugat-európai politikusok hitelességének megmentését célzó, káros javaslat

– fogalmazott a miniszter, aki azt is kijelentette: Magyarország ellátása folyamatos, és biztos lábakon áll.

Energia-veszélyhelyzet: a valós piaci árnál alacsonyabb árak, még az átlagos fogyasztás felett is

A kormány július 13-án jelentette be, hogy hozzányúl a rezsicsökkentés 2013 óta fennálló rendszeréhez. Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos július 21-én ismertette, hogy a lakosság számára még az átlagos fogyasztás felett is olyan árakat állapítottak meg az áram- és gázfogyasztásnál, „amelyek a valós piaci árnál alacsonyabbak”. Aznap jelentek meg a rezsicsökkentés korlátozásának részletszabályozásai a Magyar Közlönyben. A kormány egy Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzset is felállított.