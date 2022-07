Reagált az amerikai nagykövetség is Orbán Viktor beszédére

Azt írták: „Az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége elítél minden olyan ideológiát, politikai irányvonalat és retorikát, amely a gyűlölet és a megosztottság doktrínáinak ad teret”. Hozzátették:

Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy ami a 20. század vezetőinek rasszista és idegengyűlölő retorikájaként kezdődött, az végül milliók népirtásával végződött.

Végül leszögezték, hogy „az emberi méltóság és egyenlőség nem ismer nemzeti határokat, és szilárdan hisszük, hogy az emberiség sokszínűsége egyben az egyik legnagyobb erőssége is”.

A nagykövetség közleményében nem írták le szó szerint, hogy mindezzel Orbán Viktor beszédére reagálnak, de más kontextusban most nem lehetne értelmezni az általuk kiadott szöveget. A miniszterelnök múlt hétvégi beszéde ugyanis sokak szerint gyűlöletkeltő, rasszista volt. Emiatt Magyarországon és külföldön is több politikus és szervezet tiltakozott már, valamint a miniszterelnök egyik főtanácsadója is lemondott.

A másik oldalról nemrég Szijjártó Péter külügyminiszter azt nyilatkozta: szerinte nonszensz dolog rasszizmussal, antiszemitizmussal vádolni a miniszterelnököt.