Egy korábban Putyint védő magyar testőr szerint nem zárható ki, hogy az orosz elnök dublőrt használ

Podoski Gábor volt kormányőr elképzelhetőnek tartja, hogy Vlagyimir Putyin hasonmása mutatkozott a teheráni repülőtéren. A testőr a Madinernek beszélt arról, hogy milyen benyomást keltett benne az orosz elnök testőrsége, valamint hogy miért vett részt ő is 2007-ben Putyin védelmében.

Mint korábban az Index is beszámolt róla, az ukrán titkosszolgálat nem zárja ki, hogy nem Vlagyimir Putyin orosz elnök utazott Teheránba, hanem csak egy ügyetlen dublőr. Az ukrán hírszerzés vezetője, Kirill Budanov az orosz elnökről készült videóról úgy véli, hogy azon valójában nem Putyin szerepel. A felvételen látszik, amint az orosz kormányfő sántítva megy le a repülőgép lépcsőjén, majd az utolsó lépcsőfokról leugrik, és továbbsántikál.

A feltételezéssel kapcsolatban Podoski Gábor, a Köztársasági Őrezred tagja is elmondta a véleményét. Mint kiderült, Podoski 2007-ben részt vett Putyin magyarországi látogatása alatt az orosz elnök védelmében.

A magyar kormányőr 1981-től egészen 2007-ig látott el személyvédelmi feladatokat. Elmondása szerint az orosz testőrség nagyon jó benyomást tett rá, ugyanis „tiszteletet parancsoló megjelenésű, erőt sugárzó férfiak voltak”, de azt ő sem tudta pontosan megmondani, hányan védték összesen az oroszok első emberét. Kiemelte: egy testőrcsapat folyamatos védelmet biztosít, az ő létszámuk 8–12 fő. Emellett van még egy másik személyvédelmi egység, akik szintén öltönyben és kitűzőben követik Putyin minden mozdulatát. Ám van egy harmadik egység, akikről Podoski szerint senki sem tud semmit, mivel „úgy vannak öltözve, mint az utca embere”.

Lehetséges, hogy hasonmást használ

Arra, hogy erősítették-e Vlagyimir Putyin védelmét a háború kitörése miatt, azt felelte:

nem lehet fokozni a fokozhatatlant.

Mint mondta, az orosz elnök is benne van azon személyek körében, akiknek mindenhol kiemelt biztosítás jár, valamint jelenleg olyan technikai eszközök állnak rendelkezésre a védelemhez, amelyek „láthatatlan sapkaként óvják a védett személyt”. De azt is kifejtette, hogy miért vett részt ő is az orosz államfő védelmében, amikor 2007-ben Magyarországon járt.

Ha egy ország külföldi vendéget fogad, az ő felelőssége és kötelessége a nemzetközi jog szerint is a védett személy őrzése

– idézi a Mandiner a volt kormányőrt.

Arról, hogy szerinte lehetséges-e, hogy az orosz elnök dublőrt használt a teheráni útján, úgy vélekedett, „nem lehet abszolút kizárni, hogy Putyin hasonmása szállt ki a repülőgépből”. Azt azonban nem tartja valószínűnek, hogy egy lehetséges veszélyes helyzetben hasonmást alkalmaznának, ugyanis az csak „zavart okozna”.

Gondoljuk el, hogy merénylet áldozata lesz a hasonmás, és akkor a világ összes lapja megírja, hogy elhunyt a védett személy, aki aztán egy-két nap múlva újra megjelenik

– zárta gondolatát Podoski.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2018. december 20-án Moszkvában. Fotó: Mikhail Svetlov / Getty Images)