A civil szervezetekkel egyeztet a kormány, eddig a nyári szabadság miatt nem jött össze

A Transparency International Magyarország szerint a kormánynak továbbra sem áll szándékában bevonni a jogalkotásba a társadalom érintett rétegeit, úgy gondolják, hogy az erről szóló törvényjavaslatot csak az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében nyújtották be. Az Index úgy tudja, hogy Navracsics Tibor már múlt héten kezdeményezett egyeztetést a szervezettel ez ügyben.

Tíz civil szervezet egyeztetett álláspontja szerint a minisztériumok által előkészített jogszabálytervezetekről való egyeztetés Magyarországon az utóbbi években megszűnt.

Nagy jelentőségű, az állampolgárok tömegeit érintő törvényjavaslatok (például a kata megszüntetése) kerültek úgy az Országgyűlés elé, hogy azokról a kormány semmilyen előzetes egyeztetést nem folytatott sem az érintettekkel, sem a szakmai vagy civil szervezetekkel vagy általában a szélesebb nyilvánossággal

– olvasható a Transparency International Magyarország holnapján. Hozzáfűzik, hogy a törvénymódosítás alapvetően üdvözlendő lenne még akkor is, ha mindezt az Európai Bizottsággal való megegyezés és az EU-s pénzekhez (az úgynevezett Helyreállítási Alaphoz) való hozzáférés érdekében teszik, de szerintük a héten benyújtott T/705. számú törvényjavaslat nem nyújt valódi garanciákat erre, ugyanis a 2011-es, korábbi jogszabálynak sem a tartalmával volt probléma, hanem azzal, hogy a társadalmi egyeztetés a gyakorlatban nem valósult meg.

„Hogy mennyire gondolja komolyan a kormány a társadalmi részvétel erősítését, arról sokat elmond, hogy magát a társadalmi egyeztetés erősítéséről szóló törvényjavaslatot is bármiféle társadalmi vagy szakmai egyeztetés nélkül nyújtották be, noha ez a jelenlegi szabályok alapján is kötelező lett volna” – írják.

Ezzel szemben az Index úgy tudja, Navracsics Tibor a témában múlt héten egyeztetést kezdeményezett a Transparency International Magyarországgal. Információink szerint a tiltakozást kezdeményező civil szervezet vezetője nyári szabadsága miatt nem ért rá, ezért csak augusztus végén jöhet létre a megbeszélés a területfejlesztési miniszterrel.

A jogszabály-módosításban a civil szervezetek előrelépésnek tartják, hogy a korábbi egyeztetésre szánt „megfelelő idő” helyett nyolc nap áll rendelkezésre véleményezni, ami ugyanakkor szerintük kevés a megalapozott vélemény megalkotására.

Aggályosnak tartják, hogy a rendelet betartását a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrizné évente, amely a Miniszterelnökség alá tartozik. Azt is kifogásolják, hogy a bírság pénzbüntetést jelentene, ami véleményük szerint csak az állami pénzek átcsoportosítását jelentené, más elrettentő erővel nem bírna. Ehelyett azt javasolják, hogy az ilyen kötelezettségszegések ne válhassanak a jogrendszer részévé, erre egy megfelelő mód lenne: ha nem kerül sor a nyilvános véleményeztetésre, az adott törvényjavaslat ne kerülhessen az Országgyűlés elé.

Azt is indítványozzák a civil szervezetek, hogy ha a jogszabály szerinti, tízszázaléknyi kivételek közé esik, ennek részletes indoklását a miniszter csatolja a törvényjavaslathoz, kötelezettségszegés esetén pedig semmisítse meg az Alkotmánybíróság a kifogásolt törvényjavaslatot. „Mindehhez valódi kormányzati elkötelezésre lenne szükség” – fűzik hozzá.

(Borítókép: Szabó Réka / Index)