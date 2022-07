Szűnnek meg a posták a falvakban, a kisboltokba szervezik ki őket

Az áprilisi választások óta a Magyar Posta legalább negyven, 2000 fő alatti településen bejelentette, hogy a helyi vállalkozóknak adja át a feladatot.

„Az új postapartnerek jellemzően olyan vállalkozások, amelyek a Magyar Falu Program kistelepülések számára kiírt üzletfejlesztési pályázatán vissza nem térítendő forrást nyertek és ezzel együtt vállalták, hogy ellátják a postai közreműködői tevékenységet” – közölte az állami vállalat a 444.hu kérdésére válaszolva.

A változtatás azt jelenti, hogy a Magyar Postának nem kell tovább fenntartania az ingatlanokat ezekben a falvakban, a dolgozók pedig nem az ő munkatársaik, hanem a vállalkozó alkalmazottai lesznek, vagyis a bérköltség miatt sem kell aggódniuk. A postásszakszervezetek nem örülnek a változásnak, de nem tudnak mit tenni ellene.

Ha én nem vállalom el, hogy átveszem, akkor a faluban nem maradt volna meg a posta. Sajnos nincs már takarékbank és ATM sem a településen, így például csak itt tudnak készpénzt kivenni az emberek

– ezt mondta a 444-nek az egyik falusi kisbolt tulajdonosa.

Hozzátette azt is, hogy a rendszer egyelőre jól működik, a szolgáltatást fenn tudják tartani, és ha épp nincs ügyfél vagy munka a postán, akkor a most nála dolgozó, korábbi főállású postavezető a boltban segít be.

Elmagyarázta ezenkívül azt is, hogy a kézbesítési feladatokat továbbra is a posta látja el, a saját tevékenységük után ők jutalékot kapnak, de azt most még nem látják, hogy ez gazdaságilag mit jelent hosszú távon.