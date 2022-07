Meghalt a Petőfi Rádió dj-je

Magyarország egyik legkiemelkedőbb dj-je, Zoltán Péter génjeiben hordozta a szakmát, ugyanis zenészcsaládból származott: édesapja Magyarország legismertebb dixieland zenekarának, a Benkó Dixieland Bandnek volt a trombitása. Zoltán Péter már nyolcéves korától zongorázni tanult a zeneiskolában – a kezdetekkor még csak klasszikust.

Később a konzervatóriumba is járt, amit szintén a klasszikus zenével indított zeneszerzés és zongora tanszakon. Ezután érkezett az életébe a jazz – és ahogy ő mondta egy interjúban –, a „lazulás”. A tanulás mellett azonban már igen hamar dolgozni kezdett: 17 éves korától már lelkesen szervezte a saját estjeit – írja a Petőfi Rádió.

1990-től sorban érkeztek a rezidensi felkérések, előbb a legendás Excaliburtól, majd a máig sikerrel működő siófoki Palace Dance Clubtól, a KÖZGAZ DC-től és a High Life-tól. Emellett a Flörtben is rendszeresen játszott. 1996-tól olyan híres márkák DJ-arca lett, mint az Energie, Smith’s, Uniform, Gas, Replay, Levi’s, a Coca Cola, így látogatta sorra Magyarország klubjait. Az 1990-es évek második felére már méretes rajongótáborra tett szert a országban.

Rádiós pályafutásának köszönhetően tovább nőtt az ismertsége és a népszerűsége is: 1998-tól a budapesti Roxy, 2001-től a Radio DeeJay műsorvezetőjeként is dolgozott. 2003-ban lett a TV2 zenei főszerkesztője, valamint a bécsi P3 Club és a nizzai „the Club” házigazdája is. 2009-ben saját stúdiót és kiadót alapított, három éven keresztül pedig heti talk show-t vezetett a Lounge Radióban (később Code FM). 2012-ben megnyerte a TV2 Megasztár remixversenyét. Peter Sharp 2016 májusában vált a Petőfi Rádió esti mixműsorának rezidens DJ-jévé.