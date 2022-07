Hernádi Zsolt: Ami a Corvinuson történt, az ízléstelenség

Mint megírtuk, Csák János innovációs és kulturális miniszter csütörtökön jelentette be, hogy a kormány változtat a felsőoktatási felvételi rendszeren, és jóval több jogosítványuk lesz az egyetemeknek a hallgatók kiválasztásában, emellett megszűnik a nyelvvizsga-kötelezettség is.

Csák János a Mathias Corvinus Collegium (MCC) esztergomi fesztiválján pénteken arról is beszélt a Telexnek, hogy az intézkedést az alapítványi fenntartású egyetemek egyöntetűen támogatták.

Az innovációs és kulturális miniszter előadása után folytatott beszélgetésen – amelynek résztvevője volt Hernádi Zsolt Mol-elnök, Orbán Gábor, a Semmelweis Egyetem fenntartói alapítványának elnöke és Böszörményi-Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója és a Design Terminal vezetője – szóba került Jaksity György közgazdász beszéde is, amit a Corvinus e heti diplomaosztóján mondott.

Az MCC beszélgetésén Hernádi Zsolt elmondta, hogy szerinte mindenkinek szíve joga, hogy elmondja a politikai véleményét, de a diplomaosztón tett kijelentések ízléstelenek voltak.

Mindenkinek szíve joga, hogy elmondja a véleményét, ha nagyobb publikumot akar, akkor hívjon össze egy sajtótájékoztatót. Ami viszont a Corvinuson történt, hogy a diplomaosztót valaki erre használja fel, az ízléstelenség. Ez olyan, mintha meghívnék valakit az esküvőmre buzdító beszédet mondani, majd arról beszélne, hogy itt a világvége, lépjetek be a politikai pártomba, mert én megváltoztatom

– nyilatkozta a Mol-elnök, aki szerint sajnálatosak a történtek.

A diplomaosztón a közgazdász élesen bírálta – többek közt kleptokráciának is nevezte – a jelenlegi politikai berendezkedést Magyarországon. Az nyilatkozta, hogy „a szocialista tervgazdaság és a haveri kapitalizmus sajátos keveréke jött létre” – számolt be a Mandiner. Olyan kijelentést is tett, hogy „Magyarország beteg, a szó minden értelmében véve”.

Magyarország beteg, a szó minden értelmében véve. Nincs funkcionáló, a kormányt elszámoltatni képes ellenzéke, az ország nagy része számára hozzáférhető szabad sajtója, elakadt a hatalmi ágak szétválasztása, a kelet-európai reformok úttörőiből mára az Európai Unióhoz legkevésbé felzárkózó ország lettünk, az európai uniós támogatások legmagasabb szintje ellenére

– idézte Jaksity Györgyöt a HVG.

Hernádi Zsolt pénteken az üzemanyag-ellátási problémákról is kifejtette a véleményét, erről ebben a cikkünkben írtunk.

