Botrány a budapesti rendezvényen: „Síró tinik, üvöltöző szülők”

„Síró tinik, üvöltöző szülők, több száz méteres sorok...” – így jellemezte az Index egyik forrása a történteket.

A MondoCon szervezőinek oldalán először szombaton kora délután jelezték, hogy baj van, és leállt a beléptetés, de azt vállalják, hogy visszatérítik a jegyeket az egyik sátornál. A posztot elárasztották a felháborodott kommentek.

Több mint 2 órát álltam 2 gyerekkel a fülledt melegben sorban, és ezért utaztunk fel vidékről. És álljak még egyszer sorba, hogy visszakapjam az elővételben megvett jegyeink árát? Milyen eljárás ez? Kérném a jegyárak visszautalását! Köszönöm! A gyerekeket meg nekem kell megvigasztalni…

– írta az egyik látogató, aki nem jutott be a rendezvényre.

Az esetről a szervezők szombat este adtak ki egy részletes közleményt. Abban azt írták: sajnos a látogatók egy részét nem tudták beengedni a rendezvényre. Ilyenre nyolc éve nem került sor, és rendkívül sajnálják, hogy így történt.

Nagyon fáj a szívünk, hogy most sok embernek csalódást okoztunk. Főleg, mert részint a mi hibánk is volt a kialakult helyzet

– írták.

Hozzátették azt is, hogy részben a szombati zápor okozta a problémát, azelől ugyanis mindenki bemenekült az épületekbe, ahova viszont csak korlátozott számú látogatót tudtak beengedni biztonsági okokból kifolyólag, és így csak akkor engedhettek be újabb embereket, amikor valaki elhagyta a rendezvényt.

Ezzel nem tehettünk semmit, csak annyit tudtunk tenni, hogy felajánlottuk a jegy visszaváltását azoknak, akik ezzel élni kívántak

– írták a szervezők.

A történtek miatt a vasárnapi napra teljesen felfüggesztették a jegyárusítást. Azoknak, akik szombaton egyáltalán nem használták fel a jegyüket, a szervezők visszaadják a jegyárat, illetve alternatívaként azt is felajánlották, hogy a következő, őszi MondoConra szóló belépőre is beválthatják azt.

Vasárnap a szervezők egy újabb poszttal is jelentkeztek, amelyben már azt írták: még azok is kedvezményt kapnak az őszi MondConra szóló jegyekre, akik a mostani rendezvényen fel tudták használni a belépőjüket. „A kedvezmény mértékét hamarosan ki fogjuk posztolni. A többi opció továbbra is él” – írták.

