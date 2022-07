IDEA: A rezsiemelés és a kata kivezetése eddig nem rengette meg a Fidesz táborát

Az IDEA Intézet július 9. és július 20. között készített reprezentatív adatfelvételének eredménye szerint a Fidesz továbbra is magabiztosan vezet a pártpreferenciákban.

A közvélemény-kutató intézet választások utáni első, májusi mérésében a kormányzópárt támogatottsága 43 százalék volt.

„2022. júliusra azonban a politikai helyzet alapvetően változott meg. Nem drámai módon, de a teljes népesség vonatkozásában hibahatáron túl csökkent ugyanis a kormányzópárt támogatottsága. Jelenleg 37 százalék, ami az előző méréshez képest 6 százalékpontos csökkenés. Fontos azonban helyén kezelni ezt az adatot” – olvasható az intézet szombati közleményében.

A Fidesz-szavazótábor nem omlott össze a kormány által meghozott megszorító közpolitikai intézkedések hatására, hanem egy normális, megszokott választásszociológiai folyamat kezdődött el

– írta az IDEA.

Az intézet azt is megállapította, hogy az úgynevezett peremszavazók, akik elsősorban az anyagi ösztönzők (így a 13. havi nyugdíj, az adó-visszatérítés, a 25 éven aluliak szja-mentessége) vagy drámai politikai hatások (pl. orosz–ukrán háború kitörése) következtében csatlakoznak egy adott párthoz, vagyis nem rendelkeznek erős pártkötődéssel, elkezdtek lecsatlakozni.

„Ez történt most is, hiszen a pártpreferenciájukban bizonytalanok, a pártpreferenciájukat titkolók, valamint a passzívak tábora épp 6 százalékponttal emelkedett. Ez a folyamat tehát nem szokatlan, más ciklusokban is előfordult már az elmúlt évtizedekben. Sőt látni kell, hogy a teljes népességen belül mért IDEA Intézet-adatok még mindig, igaz, csak egy hajszállal, de magasabbak, mint a 2022. április 3-i választáson elért Fidesz-eredmény” – közölte a közvélemény-kutató intézet.

Az IDEA szerint további két ok miatt is helyi értékén kell kezelni ezt a preferenciamozgást:

egyrészt egy mérés eredményéből még nem lehet tendenciára következtetni,

másrészt a biztos szavazó pártot választók körében a Fidesz csökkenése hibahatáron belüli (-3 százalék). Vagyis a Fidesz elszánt, legalább közepesen kötődő szavazói körében a rezsiemelésnek és a kata kivezetésének egyelőre nincs érdemi hatása. Az intézet szerint ezek az adatok azt támasztják alá, hogy a peremszavazók körében csökkent a Fidesz támogatottsága, ez viszont kalkulálható és a ciklus elején különösebb kockázat nélküli változás.

A Mi Hazánk erősödött, a Jobbik gyengült

Míg a Fidesz és az ismeretlen preferenciájúak vonatkozásában jelentős mozgásokat rögzített az IDEA Intézet 2022. júliusi adatfelvétele, addig a Fideszen túli világot alig-alig érintették ezek a hatások. Mindössze 1-1 százalékpontos, azaz elhanyagolható változások láthatók a teljes, választókorú belföldi népességben: a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt esetében +1, a Jobbik és a Momentum Mozgalomnál viszont -1 százalék a támogatottság alakulása a májusi méréshez képest.

A biztos szavazó pártot választók körében szintén 1-2 százalékos elmozdulások rögzíthetők. Az IDEA Intézet méréseiben a Mi Hazánk Mozgalom (9 százalék, +1) és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (6 százalék, +2) a valaha regisztrált legmagasabb támogatottságán áll, de némileg (+2 százalékpont) a Demokratikus Koalíció is tudta növelni választottságát (14 százalék). A Jobbik, a Momentum viszont 1-1 százalékponttal a májusi eredménye alatt található. A Jobbik esetében ez a 2019. január óta vizsgált mérések tükrében negatív csúcs.

Konklúziójában az IDEA úgy fogalmazott:

Összességében a kormány negatív közpolitikai döntései megérintették, de egyelőre nem rengették meg a Fidesz szavazótáborát. A kormánypárthoz több szálon kötődő szavazók mérete szinte változatlan, ugyanakkor azok a szavazók, akik elsősorban a kampányígéretek hatására csatlakoztak a párthoz, inkább csalódottak, és elindultak az ismeretlen preferenciájúak táborába.

Reprezentatív felmérésének módszertanáról az intézet közölte: a kutatás adatait 2022. július 9. – július 20. között vette fel közösségimédia-alapú kérdőív segítségével. Az 1800 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ± 2,3 százalékpont.

A Publicus Intézet napokban közzétett kutatása szerint a fideszesek egy tekintélyes része is egyetért azzal, hogy a kormány megszorításokról döntött a rezsicsökkentés és a katázás esetében.

