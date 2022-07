Rekordot döntött az eső Magyarországon

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint az ország nagy részére jutott a szombati csapadékból. De megdőlt a korábbi napi csapadékösszeg is, ugyanis Tiszakarádon 123,2 milliméter eső esett.

Vegyes véleménnyel volt az Országos Meteorológiai Szolgálat a szombati csapadékról, ugyanis, mint írták, az egyik szemük sír, a másik nevet a tegnapi időjárás miatt.

A mindenki által várva várt hidegfront csapadékzónája július 30-án vonult át Magyarország területén, azonban nem minden területet érintett. Voltak olyan helyek az országban, ahol az aszály miatt nagy szükség lett volna az esőre, de egy pár csepp sem esett.

Ugyanakkor az ország nagy részén a korábbi időszakhoz képest így is számottevő mennyiségű eső hullott és akadtak olyan területek is, ahová bőséges csapadék jutott. De megdőlt a korábbi napi csapadékösszeg is, ugyanis Tiszakarádon 123,2 milliméter eső esett egy nap leforgása alatt. A legutóbbi rekordot 2014-ben Fertőrákos állította fel, akkor 105,8 milliméternyi csapadék hullott.

Azonban nem csak Tiszakarádon volt jelentős csapadék. Az alábbi helyeket szintén jelentős esőt hozott a hidegfront: