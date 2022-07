Készüljön, jövő héten ismét nagyon forró napok jönnek

Azt írták: amiatt sír az egyik szemük, hogy szombaton nagyon sokan várták az esőt, de az országos átvonuló hidegfront csapadék zónája nem minden területet érintett.

Igen, sajnos volt, ahova a nagy szükség ellenére még egy pár csepp sem jutott

– írták, majd hozzátették azt is, hogy azért nevetésre is van ok, mivel az ország nagy részén „számottevő mennyiségű eső hullott, sőt akadtak olyan helyek is, ahová bőséges csapadék érkezett!”.

Bejegyzésükben ismertették azt is, hogy a maximális csapadékösszeg 123,2 mm volt. Ezt az értéket Tiszakarádon mérték, és ezzel – a július 30-ai nap vonatkozásában – megdőlt a korábbi napi csapadékösszeg 2014-es rekordja (akkor Fertőrákoson mértek 105,8 milimétert).

A legerősebb széllökést Békéscsabán észlelték, annak sebessége 98,6 kilométer per óra volt. A legmelegebb hőmérsékletet pedig Berettyóújfalun mérték: ott 35,7 Celsius-fok is volt szombaton.

Ez várható a jövő héten

Mindeközben a meteorológiai szolgálat az MTI-hez eljuttatott középtávú előrejelzésében azt írta: következő napokban melegszik az idő, és a jövő hét második felében ismét többfelé mérhetnek 35 Celsius-fok feletti értékeket (minderről rövidebben a vasárnap reggeli időjárásos cikkünkben is írtunk már).

A mostani, részletes előrejelzésük szerint hétfőn napos idő lesz. Csapadék az ország nagy részén nem várható, de az északnyugati megyékben helyenként még kialakulhat zápor, zivatar, és többfelé megélénkülhet a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 12 és 17 Celsius-fok között valószínű, de a szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 32 Celsius-fok között alakul.

Kedden is gomolyfelhős, napos idő várható, de néhol kialakulhat zápor, zivatar. A minimumok általában 14 és 19 Celsius-fok között alakulnak, de a hidegre érzékeny tájakon 10-13 Celsius-fok is lehet. A csúcshőmérséklet 27 és 32 Celsius-fok között valószínű.

Szerdán és csütörtökön sok napsütés várható, csapadék nélkül.

Szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet általában 15 és 20 Celsius-fok között lesz, de a hidegre érzékeny tájakon 12-14 Celsius-fok is lehet, délutánra 29 és 34 Celsius-fok közé melegszik fel a levegő. Csütörtökön a hajnali 14-21 Celsius-fokról, délután 30-35 Celsius-fokig emelkedik a hőmérséklet.

Pénteken is alapvetően napos, száraz idő várható, de északnyugaton kialakulhatnak záporok, zivatarok. A leghidegebb órákban 15-22 Celsius-fok lesz. A csúcsértékek akkor már 32 és 37 Celsius-fok között alakulnak.

Utána szombaton a napsütés mellett már nagyobb területen válhat erőteljessé a gomolyfelhő-képződés, és alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de területi átlagban jelentős csapadéknak kicsi az esélye. Több helyen megélénkülhet, megerősödhet a szél is. A hajnali 16 és 23 Celsius-fokról délutánra 30 és 37 Celsius-fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap is több órára kisüt a nap, de nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Területi átlagban viszont jelentős csapadéknak kicsi az esélye. A szél több helyen megélénkülhet, néhol megerősödhet. A hajnali 15 és 22 Celsius-fokról délutánra 27 és 32 Celsius-fok közé melegszik fel a levegő – olvasható az előrejelzésben.

(Borítókép: Róka László / MTI)