Augusztus egészen más lesz, mint 2022 első hét hónapja. Az elmúlt napokban a kormány egyre másra hozta azokat a rendelkezéseket, amelyek mától megváltoztatják a legtöbb magyar életét.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton jelentette be, hogy a kormány felszabadítja a stratégiai készletek egy részét, miután leállt a Mol százhalombattai finomítója. A lakosságon, a taxisokon és a mezőgazdasági erőgépeken kívül mindenkit kizártak a 480 forintos kedvezményes tankolásból, így a céges autókat is.

Folyamatosan töltik fel az ország gáztározóit. A stratégiai készlet teljes felszabadítása viszont nem lehetséges. Magyarországnak jelenleg 2 hónapra elegendő gáztartaléka van a tárolókban, ez a lakossági fogyasztást tekintve 4 hónapra elegendő.

Kata törvénymódosítás

Július 12-én fogadta el az Országgyűlés a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvénymódosítást, amelynek értelmében augusztus lesz az utolsó olyan hónap, amikor még nemcsak magánszemélyeknek számlázhatnak a kisvállalkozók. A tíz éve bevezetett adózási formát nagyjából 400 ezer kisvállalkozó használta, közülük több mint 300 ezernek új adózási formát kell keresnie, vagy egy másik munka után néznie.

Augusztus 1-től, vagyis mától szeptember 25-ig kell nyilatkozni arról minden érintett vállalkozásnak, hogy megfelel-e majd az új feltételeknek. A törvénymódosítás szerint kikerülnek ebből a rendszerből a mellékállásban dolgozó rokkantak és a nevelőszülők mellett a saját tulajdonú ingatlan-bérbeadásból jövedelmet szerzők is, továbbá azok is, akik a bt.-jükkel választották a katás adózást.

Korlátozott rezsicsökkentés

Július 21-én jelentek meg a rezsicsökkentés korlátozásának részletszabályozásai a Magyar Közlönyben, amelynek alapján az Index táblázatában lehet eligazodni a rezsiköltségek jövőbeni emelkedéséről. A kormány egy hét pontból álló intézkedéscsomagot fogadott el, amely szintén ma, augusztus elsején lép életbe, amelynek legfontosabb pontja, hogy aki az átlag felett fogyaszt, annak meg kell fizetnie a piaci árat.

A villamos energia esetében 2523 kWh/év fogyasztásig 36 forint marad az ár, ez megegyezik a rezsicsökkentett kedvezményes árral. E feletti fogyasztásnál 70 forintot kell fizetni kilowattóránként.

A földgáz esetén 144 köbméter/hó fogyasztásig marad szintén a kedvezményes tarifa: 102 forint köbméterenként. E fölött viszont rendesen a zsebünkbe kell nyúlni: 747 forint/köbméter lesz az új lakossági ár.

Mire kell készülniük a társasházaknak?

A lakossági fogyasztónak minősülő társasházaknak és lakásszövetkezeteknek a földgáz vonatkozásában a rezsicsökkentett áron igénybe vehető kedvezményes mennyisége a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján határozható meg. Sok konfliktust okozhat majd, ahol nincsenek felszerelve a lakásokba külön mérőeszközök a radiátorokra.

A többletmennyiség igénybevételéhez a társasházaknak az MVM Next honlapján elektronikus formában nyilatkozniuk kell mérési pontonként a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Amennyiben az elektronikus nyilatkozat 2022. augusztus 15-ig beérkezik, a kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni. A rendeletben megadott lakossági piaci ár negyedévente változtatható, de az „a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik”, így az felkerül a villanyszámlára.

Drasztikusan emelkedő kenyérárak

Az elszálló energiaárak, a tomboló aszály és a gyenge gabonatermés miatt akár 30-40 százalékkal is tovább drágulhat a kenyér augusztusban. Az egyelőre nem világos, hány pékség zárhat be az energia- és alapanyagárak emelkedése okán, de Zalában már sajnos erre is volt példa. Az Alföldön igen gyenge betakarítási eredményekről hallani, a Dunántúlon viszont nagyobb mértékben takarítottak be a gazdák, így az ország búzája nincs veszélyben. A szombati kormányinfón azt is megtudtuk, hogy aszályügyben létrejött még egy operatív törzs.

