Gulyás Gergelyt megkérdezték a fuvarozók, hogy ők miért nem

A hazai fuvarozókat képviselő két legnagyobb szervezet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) az Index szerkesztőségének is továbbított nyílt levelet írt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Azt kérik a tárcavezetőtől, indokolja meg, hogy a kormány nekik miért nem biztosít a taxisokéhoz hasonló üzemanyagár-kedvezményt.

A fuvarozók szerint az ő mindennapi munkájukban ugyanúgy a gázolaj az egyetlen és elengedhetetlen energiaforrás, mint a taxisok esetében.

Gulyás Gergely július 30-án, szombaton rendkívüli Kormányinfón jelentette be, hogy a kormány felszabadítja a stratégiai készletek egy részét, miután leáll a Mol százhalombattai finomítója, és azt is közölte, hogy a lakosságon, a taxisokon, valamint a mezőgazdasági erőgépeken kívül mindenkit kizárnak a 480 forintos kedvezményes tankolásból, így a céges autókat is.

A taxisok és a mezőgazdasági erőgépekkel dolgozók azért kapnak mentességet, mert a miniszter szerint „ők gyakorlatilag a munkaeszközükhöz kizárólag benzint és dízelt használnak (...) ilyenkor a kormány kénytelen mérlegelni, más vállalkozóknak egy tétel, akár egy fontos tétel az, hogy mennyi az üzemanyagár, de nem ez az, amin a vállalkozás alapszik, vagy nem csak ezen alapszik a vállalkozás”.

A NiT Hungary és az MKFE levelükben arra hívják fel Gulyás Gergely figyelmét, hogy a közúti fuvarozásban is meghatározó vállalkozói költségelem az aktuális üzemanyagár. A kérdés rendkívül sok dolgozót érint, hiszen

mintegy 15 ezer közúti árufuvarozó és autóbuszos személyszállító magánvállalkozás működik hazánkban.

A két szervezet a nyílt levélben kiemelte, hogy a piaci áron tankoló fuvarozók mindennapos küzdelmet folytatnak azért, hogy a drasztikusan megemelkedő működtetési költségeiket a fuvardíjaikban érvényesíteni tudják a megbízók felé. Hozzátették, hogy a gázolajár ugrásszerű emelkedése beépül a szállított termék árába is, így gyártói és fogyasztói, lakossági oldalon is negatív hatásként jelenik meg.

A NiT Hungary és az MKFE nyomatékosította: nem vitatják a taxisok részére biztosított maximalizált üzemanyagár további fenntartását. Ugyanakkor nem értik, mi indokolja a két, megközelítően azonos költségszerkezetű szállítási tevékenység közötti megkülönböztetést, és hogy miért került teljes mértékben kivezetésre a közúti fuvarozói szektorban dolgozó haszonjárművek tekintetében a maximalizált üzemanyagár.

(Borítókép: Gulyás Gergely. Fotó: Papajcsik Péter / Index)