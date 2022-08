Rusvai Miklós: Ősszel jöhet az újabb hullám

A WHO európai igazgatója már két hete is arra figyelmeztetett, hogy újabb hullám jöhet az ősszel, amennyiben az államok most nem tesznek lépéseket a terjedésnek indult koronavírus ellen.

Rusvai Miklós állatorvos, virológus most azt mondta a Tényeknek: a fertőzés jelenleg azért is terjed gyorsan, „mert a világ kinyitott”, feloldották a korlátozásokat.

Az omikronnak ez a BA.4, BA.5-ös változata, ami most kering, ez még fertőzőképesebb, mint a korábbi változatok

– tette hozzá.

Az utóbbi hetekben megfázásszerű, enyhe tüneteket észleltek a betegeknél, a legfrissebb hivatalos adatok szerint Magyarországon 28 510 aktív beteg van. Ez a hullám nálunk „talán most tetőzik, és utána levonul” – mondta Rusvai Miklós, de utána arra figyelmeztetett, hogy ősszel egy újabb hullám jöhet a helyébe.

Amikor az emberek visszatérnek a szabadságból, beköszönt a hűvös, nyirkos idő, akkor majd vélhetőleg egy újabb járványhullám indul meg

– fogalmazott Rusvai Miklós.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) legutóbbi adatai szerint a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció Nyíregyházán emelkedett nagy mértékben. A többi városban csak kisebb emelkedést vagy stagnálást észleltek.

(Borítókép: Bankúti Sándor / Index)