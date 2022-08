Laza 15 óra a határon. Ettől legyünk boldogak?

Továbbra is kilátástalan a helyzet a röszkei határátkelőnél, több olvasónk is levélben tájékoztatott minket a kialakult forgalmi dugóról.

Több olvasónk is levélben osztotta meg tapasztalatait a röszkei határátkelőnél tapasztalt fennakadásokról. Amint arról már beszámoltunk, akár egy fél napot is igénybe vehet, mire valaki átjut a röszkei határon.

Egy magyar család arról számolt be, hogy röviddel éjfél után érkeztek a röszkei határátkelőhöz görögországi nyaralásukból hazaérkezve, itt azonban egy végeláthatatlan, öt kilométeres sorral kellett szembenézniük. Az előző két határátkelőnél zökkenőmentes volt az áthaladásuk, összesen egy és negyed órát voltak kénytelenek várakozni, a levél megírtakor azonban már 14 órája ültek a dugó közepén, aminél csak az irdatlan szemét és a ToiToi wc-k állapota volt elkeserítőbb elmondásuk szerint.

Amint írják, néha több, mint fél órát meg sem moccanva két sávban az autópályán, fáradtan, kimerülten voltak víz nélkül és kifogyott üzemanyagos autót toló sorstársak. A helyzetet egy pár kilométerrel arrébb lévő szerb benzinkút próbálta meg enyhíteni.

Röszke, Tompa és a többi déli határátkelő elesett és fel sem akar állni

– olvasható az egyik levélben. Egy kétgyermekes család Taksonyból Montenegróba szeretett volna utazni, hajnal kettőkor indultak útnak. Négy óra környékén soroltak be a dugó végére, ahol magyarokat csak elvétve láttak, leginkább német rendszámú, csurig pakolt autóval jöttek haza a vendégmunkások. Olvasónk elmondása szerint még a leállósávban is dugó volt, azt is használta, aki csak tudta és akit nem izgatott, mi lesz, ha valakinek a tömegben mentő kell.

Két óra alatt két kilométert tudtak haladni, így a határ előtti utolsó lehajtót akarták kihasználni és elmenni egy másik átkelőhöz, de azt túlzsúfoltság miatt lezárta a rendőrség, így a javaslatukra az ásotthalmi átkelőhöz hajtottak tovább. Így összesen négy és fél óra várakozás után tudtak áthaladni a határon, ahol egyből meg is álltak Belgrádban.

Laza 15 órás vasárnapi programként átjutottunk a határon.

– írta végül egy másik olvasónk, aki elárulta, hogy felháborodásuknak hangot adva a hivatalos válasz a problémára annyi volt: „Van, aki reggel 16 órát várt”. „Ettől legyünk boldogak?! Ez nem normális és nem válasz” – vélekedett.