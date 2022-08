Az idei augusztus 20-i, Szent István-napi tűzijáték ellen hiába zajlik a politikai hangulatkeltés, ahogy zajlott már tavaly is, jelen pillanatban drágább lenne nem megtartani a tűzijátékot, mint megtartani – mondta el Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az államalapítás ünnepének idei rendezvényeit beharangozó sajtótájékoztatón.

A fideszes politikus mindezt azzal indokolta a Parlamentben zajló eseményen, hogy az augusztus 20-i tűzijáték, illetve a Szent István-nap rendezvényeinek előkészítését nem egy vagy két hónappal ezelőtt kezdték, hanem már a tavalyi ünnepségsorozat után közvetlenül elkezdték a felkészülést. „A tűzijátékhoz kötődő szerződések és beszerzések már tavasszal megtörténtek”

– jelentette ki Kovács Zoltán, aki arról is beszámolt, hogy hétfő reggel megtartotta ülését az augusztus 20-i rendezvények biztonságos és zavartalan lebonyolításáért felelős operatív törzs, amely el is fogadta a rendezvény biztonsági tervét.

Az államtitkár külön kihangsúlyozta, hogy az idei augusztus 20-i rendezvények, valamint a tűzijáték költségvetése nem lesz magasabb, mint a tavalyi: vagyis ezek szerint a tűzijáték idei költsége is nettó 1,3 milliárd forint.

Kovács Zoltán hozzátette, most, mikor Magyarország különösen nehéz időket él meg, különösen fontos, hogy méltóképpen ünnepeljük meg augusztus 20-án az államalapítás ünnepét, amelynek az államtitkár szerint már-már fesztiválként értelmezhető keretet adnak idén is. Tavaly közel félmillió látogatót vonzott augusztus 20-án csak maga az ünnepi tűzijáték, összesen pedig kétmillióan voltak kíváncsiak országszerte az augusztus 20-i hosszú hétvége programjaira.

Spórolási szándék mint politikai hangulatkeltés?

Alig egy hete számolt be arról az Index, hogy az egyre súlyosabb gazdasági válságra és a rendkívüli szárazságra hivatkozva a szegedi önkormányzat is lemondja az augusztus 20-i tűzijátékot. A régiónál maradva, Hódmezővásárhelyen a helyiek szavazáson döntenek az augusztus 20-i tűzijáték sorsáról - jelentette be a napokban Márki-Zay Péter, a város polgármestere. Mindeközben egyre szaporodik azok hazai települések száma, ahol a megszorítások miatt, spórolási céllal idén nem rendezik meg az augusztus 20-i tűzijátékot. Többek között, ahol a helyi vezetőség már így döntött: Miskolc, Salgótarján, Siófok, Pécs, Veresegyház, Erdőkertes, Ózd, Sümeg és Szentes. A Nem akarunk augusztus 20-i tűzijátékot! Tűzijáték helyett gazdasági stabilitást! petíciót pedig mára több mint 185 ezren írták alá civil kezdeményezésre a Szabad a Hang oldalán.