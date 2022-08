A kormányt ekézte, de a DK-t találta meg a Gyurcsány Ferenc szavait idéző polgármester

„Nem kicsit, nagyon” – a kormányoldal részéről 2006 óta felszínen tartott szövegrész a politikai közbeszéd újra és újra előkerülő toposza lett. Az azonban szokatlan, hogy a Momentum újpesti polgármestere is beépítette saját kommunikációjába.

A kormánykritika politikailag meglehetősen kockázatos formáját választotta a IV. kerület polgármestere. Az Újpesti Napló című kerületi újság 14. (legfrissebb) számában Déri Tibor a rezsicsökkentés szűkítését jelentő kormányzati intézkedéseket, az önkormányzatok pénzügyi kivéreztetését és az adóemeléseket kifogásoló cikkét Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének jól ismert mondataival indította:

Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elk•••k. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit ezek csináltak. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudták az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondanak, az nem igaz. Tudták, hogy az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nekünk nem kell tudnunk, segítette, hogy ezt túléljék. De gyorsan eljött az igazság pillanata.

Az írásából nem sokkal később – a Fidesz helyi frakcióvezetőjének közlése szerint – törölte a parafrázist. Azóta a kerület weboldalán már a javított köszöntő szöveg látható a címlapon, de belül még mindig elérhető a gyurcsányos felütés.

A saját országos politikai szövetségesének is odaszúró bekezdés időzítése azért tekinthető szerencsétlennek, mert – információink szerint – jelenleg is zajlanak a Momentum és a DK közti egyeztetések arról, hogy a 2024-es önkormányzati választásokon melyik párt képviselője indulhat polgármesterjelöltként az egyes kerületekben. Úgy tudjuk, Óbuda-Békásmegyeren a Momentum beállhat a kerületet vezető DK-s Kiss László polgármester mögé, a DK pedig a Momentum polgármesterjelöltjét támogatja majd a XI. kerületben (miután a városrészt jelenleg vezető DK-s László Imre már korábban jelezte, hogy csak egy ciklusra vállalta 2019-ben a tisztséget). Újpesten azonban ez még nyitott kérdés, ezért az is elképzelhető, hogy a momentumos polgármester így akarta élesen megkülönböztetni magát a DK-tól, illetve annak várható jelöltjétől, Trippon Norberttől.

31 évesen én Gyurcsány Ferenccel működöm együtt, vitázom, érvelek és tárgyalok... Ez a helyzet a politikában: van sok szavazó a DK mögött, van sok szavazó a Momentum mögött, nekünk együtt kell működni, mert van egy olyan közös ellenfél, ami rossz az országnak, rossz az ország jövőjének és az én nemzedékemnek is

– fogalmazott még a választások előtt egy interjúban a Momentum akkori elnöke, Fekete-Győr András.

Kíváncsiak voltunk, hogy Újpest polgármestere mit gondol a 2006-ban elhangzott eredeti beszéd idézett részéről és azt is megkérdeztük, hogy miért választotta Gyurcsány Ferenc, Fidesz által sokat támadott gondolatait aktuális polgármesteri előszavának, illetve azt, hogy el fogják e a szövegrészt távolítani? Az önkormányzat sajtós munkatársa azt válaszolta, hogy az előszó az Újpesti Naplóban és az ujpest.hu weboldalon jelent meg, máshol nem.

Nem tervezünk semmit eltávolítani.

Azt is hozzátette, hogy az Orbán-kormány megválasztása óta azt teszi, amivel riogatta a választókat az ellenzék kormányra kerülése esetén. Nem sikerült megvédenie a rezsicsökkentést, adót emel, és már az üzemanyag-árstop sem az, ami volt. A hazudozás helyett be kellene ismerni a hibákat, és a megoldásokat keresni arra a szociális válságra, mely a következő hónapokban fog kibontakozni.

Újpest országgyűlési képviselője jelenleg Gyurcsány Ferenc pártjának alelnöke, Varju László, aki az ellenzéki összefogás helyi ügyeiben jelentős befolyással rendelkezik. Kérdéseinket neki is elküldtük. Ha válaszol, cikkünket bővítjük.

(Borítókép: Gyurcsány Ferenc. Fotó: Papajcsik Péter / Index)