Síró gyerekek és tumultus – így alakult ki a káosz a BOK-csarnokban

Ahogy korábban megírtuk, a tumultus és a lezúduló eső miatt káoszba fulladt a beléptetés a hétvégi manga-anime találkozón, amelyre sokan évekig készültek. Volt olyan szülő, akinek a kilencéves gyereke még bejutott, ő maga azonban már nem. Kiderült, hogy mi az oka annak, hogy miért nem jutott be több száz ember, aki megváltotta a jegyét a MondoConra.

A MondoCon egy, a japán animék és mangák rajongói számára létrehozott rendezvény, amelyet 2008 óta szerveznek meg Magyarországon, az utóbbi időben a nagy népszerűsége miatt már minden évszakban. A kezdetek óta Budapesten rendezik meg, de sokan érkeznek vidékről, és mivel a régió egyik legnagyobb animefesztiváljává nőtte ki magát, egyre többen jönnek külföldről is. A látogatók igényeire reagálva a képregények, a Marvel-filmek, a fantasy-, sci-fi-sorozatok és a videójátékok kedvelői is találnak maguknak programot a kínálatban.

Ahogy megírtuk, a nyári találkozó beléptetése káoszba fulladt, sokan nem jutottak be a rég várt eseményre, a rajongók sorában pedig több gyermek is volt, általánosságban 6–40 év között vannak a résztvevők, közülük a tinik vannak többségben. A következők miatt alakulhatott ki a botrányos helyzet, aminek ügyében a szervezőket is megkerestük.

Nem volt hely a Hungexpón a MondoConnak

A Leet gaming magazinnak a szervezők már július elsején elmondták, hogy a megszokottal és a meghirdetettel ellentétben a Hungexpo helyett a BOK-csarnokba költözik a MondoCon, amit más időpontban, július utolsó hétvégéjén tartanak meg, és a jegyárakat is kénytelenek emelni. Utóbbit azzal indokolták, hogy az infláció miatt a rendezvényköltségek jelentősen nőttek, ezért az eddig alig változó jegyárakon is kénytelenek voltak emelni. Az elővételest 5500 forintban, a helyszínit 7000 forintban határozták meg, ami mind a szombati, mind a vasárnapi belépésre feljogosítja a vásárlót.

A helyszínváltozást azzal indokolták, hogy a Hungexpón jelenleg filmforgatás zajlik, ezért kellett új helyszínt találniuk, és végül a BOK-csarnokra esett a választásuk.

„A BOK-csarnok elég tágas ahhoz, hogy kényelmesen beleférjünk (még úgy is, hogy a B csarnoka jelenleg az ukrajnai menekültek fogadására van lefoglalva), ráadásul könnyen megközelíthető helyszín (metró, villamos és a Keleti pályaudvar sincs messze). Az új helyszín miatt viszont az időponton is változtatnunk kellett” – írták a MondoCon szervezői közleményükben.

Honlapjukon azt írják, hogy az anime-manga találkozójukon rendszerint tízezer látogató fordul meg – a teljes BOK-sportcsarnok befogadóképessége tízezer fő. Szombaton az elővételes jegyeken felül is adtak el jegyeket a helyszínen, egészen délután 13 óráig, amikor is a Facebook-oldalukon jelezték, hogy leállt a beléptetés. Sokan vidékről utaztak fel, volt, aki több száz kilométert utazott, és órákig állt sorba, de a kifizetett karszalaggal sem jutott be.

A helyzetet nehezítette, hogy időközben szakadni kezdett az eső, de a csarnok befogadóképessége miatt csak a várakozók egy részét tudták beengedni. Egy édesapa kilencéves kisfia még bejutott, de őt már a biztonságiak nem engedték be. A kisfiú sírva jött vissza hozzá, és inkább hazamentek. Pedig azt írta, hogy minden reggel ezzel feküdt, ezzel kelt a gyerek, annyira várta. A szervezők oldalán egy másik szülő leírta, hogy az esőben három gyerekkel órákat vártak a beléptetésre. Több gyermek elsírta magát, miután órák után után sem jutottak be. Nekik azt tanácsolták, hogy jöjjenek vissza másnap. De a posztok tanúsága szerint vasárnap már jóval kevesebben voltak azok, akiknek a szombati káosz után még volt bátorságuk elmenni, annak ellenére, hogy a jegyek mindkét napra biztosítottak belépési lehetőséget.

Szervezők: A mi hibánk is volt a kialakult helyzet

Kerestük a szervezőket, de cikkünk megjelenéséig csak annyit árultak el: ahogy közösségi oldalukon is írták, aki az online vásárolt jegyét nem váltotta be, annak automatikusan 1-2 héten belül visszautalják az összeget, a fel nem használt jegyek pedig belépésre jogosítanak az őszi MondoConra. Azoknak, akik vasárnap nem tudtak eljutni a rendezvényre, vagy a fennakadások miatt csak 1-2 órát tudtak bent tartózkodni, a sértetlen karszalaggal az őszi eseményre kedvezményt biztosítanak. Azt is közölték, hogy a tumultusban nem történt személyi sérülés. Megpróbálnak mindenkit kárpótolni, de kis türelmet kérnek, ugyanis több száz, a jegyvisszatérítést igénylő panaszos levelet kaptak.

Közleményükben azt írták, elnézést kérnek mindenkitől, ilyenre nyolc éve nem volt példa.

Mi azért dolgozunk, hogy szórakozást és a hétköznapok unalmához képesti változatosságot nyújtsunk a rajongók számára, és nagyon fáj a szívünk, hogy most sok embernek csalódást okoztunk. Főleg, mert részint a mi hibánk is volt a kialakult helyzet

– emelték ki. Hozzáfűzték, hogy a délben hirtelen lezúduló eső elől az emberek nagy tömegben menekültek be az épületbe, aminek a befogadólétszáma a biztonsági, tűzvédelmi előírások miatt korlátolt, ezért állították le a beléptetést. Emiatt vasárnap már nem árultak jegyet.

A kedvenc fiktív karakternek való saját készítésű jelmezbe való beöltözés, a cosplay itt fontosabb szerepet tölt be, mint a Comic Conon: a résztvevők elmondása szerint sokan több millió forint értékű kézzel varrt ruhákba érkeznek, amelyek közül az utcán ácsorgás alatt a szakadó esőben sok még azelőtt tönkrement, hogy láthatta volna a közönség, vagy megversenyeztethették volna a legjobb alkotásokat.

