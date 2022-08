Csapadékról ne is álmodjunk, riasztást adtak ki

Kedd délután helyenként lehet szélélénkülés, csak zivatar környezetében fordulhatnak elő átmenetileg erős vagy viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.

Késő estére általában 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) riasztást adott ki zivatar miatt – amely néhány órán belül bekövetkezhet – Nyugat- és Észak-Magyarországon is több járásra. Az északi, északkeleti vidékeken és a Dunántúl nyugati, délnyugati felén alakulhat ki nagyobb eséllyel helyenként zivatar, amelyekhez átmeneti erős, viharos széllökés, intenzív csapadék, esetleg jégeső társulhat.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Késő estére a gomolyfelhők nagy része összeesik, de néhol maradhatnak felhős részek. Az éjszaka második felében az Észak-Dunántúl fölé fátyolfelhők sodródnak. Az Északi-középhegységben még előfordulhat egy-egy zápor, majd ott is megszűnik a csapadék. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között valószínű, de a hidegre érzékeny helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.

Vissza-visszakacsintgató kánikula

Az OMSZ a Facebookon arról számolt be, hogy az elkövetkező napokban egy anticiklon veszi át az időjárás irányítását a kontinens legnagyobb része felett. Hatására nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte is fokozódik a hőség, igazi nyári, napos idő várható. A fáklyadiagramokon is látható a hőmérséklet emelkedése, valamint a jelentősebb mennyiségű csapadék hiánya is.

Ami biztos:

a hétvégéig marad a forró, csapadékmentes idő;

aki a Földközi-tenger nyugati és középső partvidékére intézte a nyaralását ebben az időszakban, annak hamisítatlan nyári időben lesz része.

