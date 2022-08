Most egy fideszes város nem kér az augusztus 20-i tűzijátékból

Kedd délután Tihany polgármestere is bejelentette, hogy az aszályos idő és az állatok védelme miatt lemondják az augusztus 20-i tűzijátékot. A felszabaduló összeget az új bölcsőde és óvoda berendezésére fogják fordítani.

A nehéz gazdasági helyzetre hivatkozva a magyar városok sorra jelentették be, hogy lefújják a tűzijátékot, mint jelezték, az árát fontosabb dolgokra is lehetne költeni. Többek között Salgótarján, Siófok, Szentes, Pécs, Miskolc, Veresegyház és Szeged is így döntött,

most pedig Tihany is beállt a sorba.

Tósoki Imre, a város fideszes polgármestere Facebookon jelentette be, hogy hosszas mérlegelés, különféle érvek latolgatása és az önkormányzati képviselőkkel folytatott megbeszélés után azt a döntést hozták, hogy idén nem tartják meg Tihanyban az augusztus 20-i tűzijátékot. Mint írta, az így felszabaduló összeget az új bölcsőde és óvoda berendezésére fogják fordítani.

A polgármester többek között arra is kitért közleményében, hogy az aszályos idő miatt kifejezetten veszélyes lenne tűzijátékot tartani.

Korábban már írtunk arról, hogy Salgótarján példáját követve több nagyobb településen is úgy döntöttek, idén nem rendezik meg a látványosságot. Arról, hogy eddig mely városokban mondták le a tűzijátékot, ebben a cikkünkben írtunk.

A budapesti tűzijáték, egyelőre úgy fest, meg lesz tartva idén is, a költségekről legutóbb itt írtunk.