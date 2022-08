Zacher Gábor: Eljött az ideje egy újabb oltási kampánynak

Terjed a koronavírus, ezért kötelezővé kellene tenni a maszkviselést, és mielőbb újra kellene kezdeni az oltási kampányt – mondta Zacher Gábor mentőorvos. A szakértő arról is beszélt, hogy milyen vakcinával lenne fontos beoltatniuk magukat azoknak, akikre különösen nagy veszélyt jelent a koronavírus.

A szakértő már a stúdióba is maszkban érkezett. „Egyelőre nem kötelező, de én fölveszem, megmondom őszintén” – mondta Zacher Gábor a Hír TV műsorában, hozzátéve:

szerinte jó lenne, ha a zárt terekben kötelezővé tennék most már a maszkviselést.

Zacher Gábor arról is beszélt, hogy nagyon sokan még mindig szkeptikusak a koronavírus-oltásokkal szemben, miközben az elmaradottabb országokban még mindig alacsony az átoltottság. Ez újabb és újabb variánsok kialakulását eredményezheti, amelyek aztán más kontinensekre is átterjedhetnek, amint az például az omikronnal is történt.

A szakértő arra is kitért, hogy még mindig vannak halálos áldozatai Magyarországon a koronavírusnak, ha nem is olyan számban, mint az előző hullámok alatt. Mindeközben pedig a gyerekek közül is egyre többen betegednek meg.

„Nem késő felvenni az oltást” – mondta erről a mentőorvos.

Jöhet az újabb oltási kampány

Zacher Gábor hangsúlyozta, hogy az utolsó felvett oltás után fél-háromnegyed évvel jelentősen csökken az ellenanyag szintje. Ha pedig valaki például csak két oltást kapott, és azokat is már egy éve, annak nem sok védettsége maradt mostanra – tette hozzá.

Úgyhogy igen, szerintem újabb oltási kampányt kellene csinálni

– mondta a műsorban Zacher Gábor, kiemelve azt is, hogy most már szerinte a közmédiában is ismét többet kellene beszélni az oltás szükségességéről, mert egyre csak nő az esetszám.

A szakértő azt is említette, hogy az egészségügyben dolgozók közül is egyre többen kapják el a fertőzést, és hogy nemrég ő is átesett a koronavíruson, de az ellenanyagterápia segítségével könnyen átvészelte a betegséget (erről az Indexnek is mesélt nemrég).

Vakcinát, na de milyet?

A műsor végén Zacher Gábor arról is beszélt: nincs szakmai konszenzus abban, hogy szükség van-e az újonnan, specifikusan egy-egy variáns ellen kifejlesztett koronavírus-vakcinákra, vagy megfelelnek-e még azok az általános oltóanyagok, amelyeket a korábbi hullámoknál használtunk.

Azoknál az embereknél, akik rizikócsoportba tartoznak a koruk vagy valamilyen krónikus betegségük miatt, mindenképp szükség van a hagyományos vakcinával való oltásra. Zacher Gábor szerint aki nem vette fel a negyedik oltást, annak elsősorban azt kellene beadatnia.

És aztán lehet, hogy lesz majd itt egy ötödik oltásra lehetőség, hogyha egy új vakcina megjelenik. Én megmondom őszintén, elsőként fogok jelentkezni, hogy kapjam meg ezt

– tette hozzá Zacher Gábor.

Valószínűleg sok beteg lesz

A szakértő az adás legvégén azt mondta: jósolni ő sem tud, „nincs kristálygömbje”, ezért nem tudja, hogy hány betegre lehet számítani idén ősszel, ha egy újabb koronavírus-hullám kezdődik az iskolakezdéssel együtt.

„Valószínűleg sok beteg lesz”, de remélhetőleg közöttük a súlyos betegek aránya alacsony maradt – mondta Zacher Gábor.

(Borítókép: Zacher Gábor 2017. november 27-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)