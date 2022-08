Márki-Zay Péter: Valaki lehallgathatta az ellenzéket

Az ATV Műsorában az ellenzéki politikus először arról beszélt: szerinte tisztességtelen lépés a Demokratikus Koalíciótól, hogy jelölteket „indítanák rá” a közös ellenzéki jelöltekre. Hozzátette azt is, hogy Gyurcsány Ferenc már csak amiatt is hiteltelen, ami 2006-ban történt.

Arra a kérdésre, hogy miért csak most álltak elő ezzel, Márki-Zay Péter azt mondta: a választási kampányban ők – a Fidesz kommunikációjával szemben – nem Gyurcsány Ferencet támogatták, de az összefogásban a Demokratikus Koalíció szavazóira is szükségük volt. Kormányra kerülésük esetén viszont elszámoltatták volna a 2010 előtti bűnösöket is – tette hozzá.

A volt miniszterelnök-jelölt aztán egy másik, a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő néhány nappal ezelőtt elmondottakra vonatkozó kérdésnél tért ki arra, hogy amikor nemrég a korábbi irodájukat elbontották, akkor a munkát végző szakemberek észlelték, hogy „valószínűleg valaki rácsatlakozott azokra a kamerákra, amelyek biztonsági kameraként szerepeltek az ellenzék főhadiszállásán”.

És ha jól értettem, akkor hangot is rögzített, ami biztonsági kameráknál nem szokás. A Fidesz beépített ügynökökkel, lehallgatásokkal és mindennel ott van az ellenzéken belül is

– fogalmazott Márki-Zay Péter.

Hozzátette: „akinek szeme, füle van”, az szerinte tudja, hogy a Fidesznek vannak emberei az ellenzékben, de neveket ezzel összefüggésben nem szeretne mondani.

Éppen eleget járok bíróságra

– mondta erről Márki-Zay Péter. A politikus ezután utalt arra, hogy a lehallgatás gyanúja még számukra is „vadonatúj információ”, és azt nem tudják bizonyítani, hogy a Fidesz áll-e az eset mögött.

Márki-Zay Péter az adás végén beszél arról, hogy még mindig zajlik a pártjának az alapítása, de a pártok mellett szerinte a civilek azok, akik elsősorban a hitelesség letéteményesei. Végül szót ejtett arról is, hogy hamarosan eldől, lesz-e tűzijáték Hódmezővásárhelyen augusztus 20-án.

(Borítókép: Márki-Zay Péter 2022. július 16-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)