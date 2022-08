Itt a Momentum rezsimentő csomagja

A Momentum azt követeli, hogy a parlament első őszi ülésén fogadják el a párt rezsimentő csomagját, amely 3+1 elemből áll:

Áfacsökkentés a fűtési szezonra. Kele János hangsúlyozta, hogy a gáz és áram árának több mint negyedét adó formájában az államnak fizetik a fogyasztók. A fűtési szezonra csökkentenék a gáz és áram áfáját a túlfogyasztásra eső részre 27 százalékról 5 százalékra azoknál, akik a túlfogyasztók alsó 50 százalékába esnek, így nem a „luxusfogyasztókat” támogatnák az áfacsökkentéssel, hanem azokat, akik önhibájukon kívül fogyasztanak átlag felett. A rendszerhasználati díj csökkentése. A Momentum politikusa arra emlékeztetett, hogy ezt a közelmúltban jelentősen emelték. Rezsikupon bevezetése. A párt ezzel azoknak nyújtana azonnali, célzott segítséget, akik energetikailag elavult házakban élnek. A rezsikupon egyszeri, személyenként 50 ezer forintos támogatás lenne, amit a fűtési szezon végéig a gáz és áram árának fedezésére használhatnának. Kele János 800 ezer ilyen, energetikailag elavult házról számolt be.

A negyedik, kiegészítő elem a családi energiahatékonysági kedvezmény bevezetése. Ezzel mindenki, aki vállalja, hogy a jövőben energetikai korszerűsítést hajt végre, támogatást kapna a megemelkedő rezsiköltségek kifizetésére. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa szolgáltatón keresztül, önerő nélküli energiahatékonysági fejlesztést végez, úgy az átlagfogyasztás feletti rezsiköltségeket neki az állam egy szerződéses konstrukcióban meghitelezné, így előfinanszírozná azt a fogyasztóknak, és egy energiatakarékossági számlán jóvá is írná.

A Momentum azt is javasolja, hogy a létező, energetikai korszerűsítésre is használható otthonfelújítási támogatást bővítsék ki, hogy azok is igénybe tudják venni, akik már nem vagy még nem nevelnek gyereket.