Orbán Viktor videóval jelentkezett be Amerikából

A miniszterelnök videóban számolt be a Donald Trump volt elnökkel való találkozásáról, és azt is elmondta, hogy mi a közös kettejükben. Hozzátette azt is: bízik abban, hogy a jövőben is együtt tudnak működni Trumppal, aki vélhetően indul a 2024-es elnökválasztáson.

Orbán Viktor hétfőn utazott az Egyesült Államokba, ahol egy kisebb körutat tesz, és egy nagyobb amerikai politikai rendezvényen is felszólal majd. Magyar idő szerint kedd este találkozott Donald Trump volt elnökkel is, amiről először egy fotót tett közzé.

A miniszterelnök erről a találkozóról posztolt most egy rövid videót, amelyben azt mondta el, mi a közös bennük a volt elnökkel.

Mindketten elkötelezettek vagyunk az illegális migráció elleni küzdelemben, elkötelezettek vagyunk az alacsony adók, és ami a legfontosabb, elkötelezettek vagyunk a béke mellett is

– mondta Orbán Viktor.

Hozzátette: békét csak „erős vezetők tudnak teremteni”, ezért Magyarországnak az az érdeke, hogy az Egyesült Államok erős legyen.

Trump elnök urat jól ismerjük, tiszteli és becsüli a magyarokat. Jó volt az együttműködésünk a múltban, ezért remélhetjük, hogy jó lesz majd a jövőben is. Sok sikert kívánok neki

– mondta a miniszterelnök.

Szijjártót szívélyesen üdvözölte Trump

Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is bejelentkezett egy videóval, amelyen az is hallható, amint Trump szívélyesen köszöntötte őt, és azzal fogadta, hogy „nice to see you again”, vagyis örül az újbóli találkozásnak.

Hivatalosan ugyan még nem jelentette be, de minden jel arra mutat, hogy Donald Trump republikánus elnökjelöltént indul a 2024-es elnökválasztáson. A republikánus táboron belül azonban nem mindenki támogatja őt, amit az is jelez, hogy nemrég a Fox Newsról is letiltották.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Donald Trump (b) találkozója a korábbi amerikai elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán 2022. augusztus 2-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)