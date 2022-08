Már Magyarországon is pluszjuttatást adnak a dolgozóknak az infláció miatt

Az összegre a Schneider Electric minden hazai, augusztus 31-én a cég alkalmazásában álló munkatársa egyformán és ugyanabban az összegben jogosult, beleértve a szerződéses kollégákat is – írja a Napi.hu a társaság közleménye alapján.

Mi is érzékeljük, hogy a mindennapi életben milyen új gazdasági kihívásokkal kell szembenézni, és ezzel együtt érzékeljük az infláció emelkedését is. Ez ösztönözte arra a vállalat vezetését, hogy ezzel az egyszeri, 200 ezer forintos cafeteriajuttatással is ellensúlyozza ezek hatását. Az átmeneti segítséget jelentő juttatásról gyorsan döntöttünk. Emellett folyamatosan figyeljük a munkaerőpiaci folyamatokat is, hiszen célunk, hogy a kompenzációs csomaggal is őrizzük versenyképességünket